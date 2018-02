Los hijos de Cindy Crawford siguen sus pasos en el modelaje... ¡Y la superan!

Karen Bernal

kbernal@laestrella.com.pa



La genética ha favorecido mucho a los hijos de los modelos Cindy Crawford y Rande Gerber, Kaia Gerber y Presley Walker Gerber, quienes con su belleza -y tal vez un poco de influencia de sus padres- ya dan pasos firmes en el mundo de las pasarelas.

Kaia, la clon de Cindy, con solo un año en el mundo de la moda, ya se ha abierto paso y acaba de marcar un hito: realizó su primera campaña para Chanel, con solo 16 años, algo que su madre nunca logró en su legendaria carrera de top model, a pesar de desfilar en varios shows de la maison.

Kaia, quien ha participado en los desfiles de primavera/verano y Alta Costura de la casa francesa, es la imagen de la nueva campaña de bolsos de Chanel, para la próxima primavera. Las imágenes en blanco y negro, fueron fotografiadas por el propio Karl Lagerfeld, en el apartamento de Coco Chanel en París.

Por su parte, Presley Walker Gerber, de 18 años, también ha demostrando el gran talento que lleva en sus genes: modeló para Ralph Lauren, Moschino y Dolce & Gabbana. Ahora, el hijo mayor de la dinastía Crawford es el nuevo embajador de la marca Omega.

Presley Gerber se unió oficialmente a la familia Omega en septiembre de 2017 y para 2018, será el rostro del Omega Railmaster, un reloj rico en innovación histórica y buen aspecto.

Presley ha dicho que el mejor consejo de su madre es "No lo hagas a menos que quieras, porque si lo haces y no quieres, no resultará muy bien". Además, el joven que combina su carrera de modelaje con la fotografía, asegura que ambos son igual de divertidas para él. "Ambos tienen muchas oportunidades y puedes explorar tu mente con todo. Entonces ambos son geniales y no puedo elegir uno".