El futuro de Linkin Park continúa siendo incierto

El suicidio de Chester Bennington el pasado mes de julio a los 41 años dejó en el aire el futuro de Linkin Park al perder a su vocalista y a una de las voces más inconfundibles de la industria musical. A escasas semanas de que se cumpla el primer aniversario del trágico suceso, el resto de componentes del grupo siguen sin ser capaces de dar a sus fans nueva información acerca de sus próximos planes.



"La verdad es que no tengo ni idea. Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? Y desgraciadamente, como ya he dicho antes, en este momento aún no tenemos la respuesta. Sería maravilloso que la tuviéramos, haría que todo fuera mucho más fácil", ha asegurado el guitarrista Mike Shinoda en una entrevista al podcast de la emisora iHeartRadio, 'Inside The Studio'.



La posibilidad de retomar su trayectoria con un nuevo vocalista al frente, al igual que han hecho muchas otras formaciones antes que ellos, ha sido una de las varias que se han barajado desde el fallecimiento de Chester, pero decantarse por ella enfrentaría a sus compañeros a una tarea casi imposible: la de buscar a un digno sucesor para su amigo. A título personal, la única forma en que Mike se sentiría capaz de tomar esa decisión sería si estuviera cien por cien convencido de que el 'sustituto' contaría con la aprobación del inolvidable cantante, como sucedió en el caso de AC/DC tras la muerte de Bon Scott.



Aunque en un principio los roqueros se inclinaban por disolver la banda, los propios familiares de Scott les animaron a que siguieran adelante reclutando a Johnson, hacia quien el primero había expresado su admiración en varias ocasiones antes de su inesperada muerte a causa de una intoxicación etílica en 1980.



"Desearía que estuviéramos en una situación similar a la de Brian Johnson/Bon Scott, en la que el tipo que era nuestro amigo, que cantaba para el grupo y que acababa de fallecer había dicho de antemano: 'Este sería el indicado'. Y entonces escuchas a esa persona y resulta que sí, que es la más indicada para ocupar su lugar, y encima a todos les cae bien y les encanta tocar con él. Pero esa fue una situación única, no le ha sucedido a nadie más. Desde luego, no es lo que nos ha pasado a nosotros", ha comentado Mike.