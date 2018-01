Una estatua de Paul McCartney recordará la visita del exBeatle a Cuba

EFE

Una estatua a tamaño natural del músico inglés Paul McCartney, exintegrante de The Beatles, será inaugurada este sábado cerca del Castillo del Morro en Santiago de Cuba, la única fortaleza colonial del oriente cubano, visitada por el compositor y su familia hace 18 años.

La escultura estará ubicada en el restaurante El Morro, en las afueras de la popular atracción turística santiaguera, donde el autor de "Let it be" almorzó el 14 de enero del 2000 con sus dos hijos mayores, al parecer atraído por la vista privilegiada al Mar Caribe y la Sierra Maestra.