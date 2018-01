Erika Ender asistirá a la ceremonia de premiación de los Grammy

Redacción Ego

ego@laestrella.com.pa



La cantautora panameña ha confirmado su asistencia a la entrega de premios este domingo en el Madison Square Garden de Nueva York. Ender está nominada al Grammy a la Canción del Año por “Despacito”, co-escrita en esta versión por Ender, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber, Jason "Poo Bear" Boyd y Marty James Garton.

Despacito compite con ¨That´s what I like¨ de Bruno Mars; ¨Issues¨ de Julia Michaels; ¨4:44¨ de Jay Z and No I.D. y ¨1-800-273-8255¨de Alessia Cara.

Las nominaciones, anunciadas en noviembre ubican a Erika como la única compositora hispana que ha sido nominada para un Grammy en la categoría de Canción del Año. Despacito, en su versión original ganó el Latin Grammy 2017 a la Canción del Año, marcando el segundo Latin GRAMMY que gana la compositora en su carrera.

La versión radial original interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, co-escrita por Ender, debutó en enero 2017, convirtiéndose rápidamente en un éxito global atrayendo la atención de Justin Bieber, quien grabó el remix en abril. Con Bieber a bordo, la canción subió al #1 en el listado Billboard Hot 100, donde permaneció durante 16 semanas consecutivas, empatando el récord de la mayoría de las semanas en el primer lugar de la lista, y convirtiéndose en la única canción mayormente en español en permanecer tantas semanas en el #1 de dicho listado. “Despacito” fue la canción #1 en streaming así como en ventas en el 2017 y su video, de la versión original es el video con más visualizaciones en el mundo de todos los tiempos y el primero en sobrepasar 4 billones de vistas.

Se trata de un excelente año para la copositora quien está empatada con Mariah Carey como la compositora femenina con la canción #1 de mayor éxito de todos los tiempos en el listado Hot 100 de Billboard. También es la única compositora femenina en lograr un #1 en dicho listado con una canción en Español. Recientemente fue nombrada a la lista inaugural Hitmakers de la revista 'Variety'como una parte vital en el éxito de "Despacito" y fue nominada como "Secret Genius del Año: Femenina" y "Secret Genius: Latino" en los Secret Genius Awards 2017 de Spotify, donde compartió el escenario junto a Shawn Mendes y Halsey.



A sus 43 años es la persona más joven del Salón de la Fama de Compositores Latinos, así como la única mujer en la categoría de compositor/a en ingresar en este listado durante el 2017. Este gran honor reconoce su trayectoria de 25 años de carrera artística con más de 40 sencillos en las primeras posiciones y más de 160 álbumes editados con sus temas; además de que ha sido ganadora de los premios más importantes de la industria como Latin GRAMMY, Latin Billboard, Monitor Latino, SESAC, y ASCAP entre otros.