Ice Cube no tiene ningún interés en dar el salto a la política

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



Con el desembarco de Donald Trump en la Casa Blanca marcando un antes y un después en el perfil de las figuras políticas del país, el mundo del entretenimiento estadounidense ha fijado la mirada en algunas de sus figuras más destacadas y respetadas preguntándose si ellos deberían -o podrían- convertirse en los próximos candidatos a la presidencia.

El discurso de Oprah Winfrey en la ceremonia de los Globos de Oro de este año ya dio pie a todo un fenómeno social que apoyaba que se convirtiera en la primera mujer presidente, una posibilidad que ella ya ha descartado rotundamente. Ahora le ha llegado el turno de hacer lo propio al legendario rapero, actor, guionista y productor Ice Cube, aclarando que prefiere hacer campaña a través del estudio de grabación.



"Utilizo muy música, es mi forma de entretener. Soy un artista. Prefiero pintar lo que siento que sentarme a tratar de discutir con el Congreso y toda esa locura; que mucho peor que cualquier cosa que puedas encontrar en el mundo del rap. Así que me quedo con el rap, gracias", ha aclarado a su paso por el programa 'The Ellen DeGeneres Show'.



Lo que sí se siente muy cómodo haciendo es tratando de crear conciencia o impulsar un cambio a través de los próximos temas inéditos que verán la luz en algún momento de este verano.



"Casi he acabado, seguimos en el estudio mezclando y asegurándonos de que está todo bien", reconoció "Puede ser, la cosa está agitada, y por tanto ha llegado el momento de dar paso a la música".