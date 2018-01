Tom Cruise realizó diez horas de rehabilitación al día tras romperse al tobillo

Bang Showbiz

El pasado mes de agosto Tom Cruise sufrió una seria lesión de tobillo mientras rodaba una de esas secuencias de acción para las que se niega a utilizar dobles, y que en esa ocasión requería que saltara de un tejado a un andamio en una persecución que tiene lugar en Londres durante la sexta entrega de 'Misión: Imposible'.

Aunque el rodaje tuvo que ser detenido durante unas semanas, la estrella de Hollywood se esforzó a fondo en rehabilitación para retomar la grabación lo antes posible y no retrasar así la llegada a los cines de producción, pese a que aún no se ha recuperado del todo.

"Aún sigue roto, pero estoy bien. No se ha curado por completo, pero seguimos rodando porque tenemos una fecha de estreno y tengo que seguir adelante", explicó Cruise a su paso por el programa de Graham Norton. "Pasé entre ocho y diez horas, siete días a la semana en rehabilitación, porque aún nos quedaban un montón de escenas muy importantes por hacer".

Pese a que muchos considerarán una demostración de profesionalidad admirable por parte de Cruise el que tras hacerse daño siguiera adelante con la toma sin importarle el dolor, lo cierto es que él reconoce que en ese momento solo estaba tratando de ser práctico para acabar cuanto antes y acudir al médico.

"Estaba persiguiendo a Henry, y se suponía que tenía que chocar contra la pared y alzarme hasta la cornisa, pero cometí un error y mi pie chocó contra la fachada. Supe al instante que me había roto algo y no quería tener que volver a repetirlo, así que me levanté y seguí con la toma. Cuando acabamos, dije: 'Lo tenemos, me he roto algo, llevadme al hospital'. Y entonces todo el mundo cogío rápidamente sus teléfonos para organizar sus vacaciones".