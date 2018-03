Céline Dion celebrará su 50 cumpleaños en la más estricta intimidad

Bang Showbiz

Este viernes Céline Dion estrenará una nueva década vital en un momento algo delicado que le ha obligado a cambiar los planes que había realizado para celebrar una fecha tan señalada. La cantante anunciaba recientemente la suspensión de tres semanas de espectáculos en Las Vegas, donde cuenta con una de las residencias musicales más exitosas de la ciudad, para someterse a una operación con la que resolver los problemas auditivos que ha venido sufriendo desde hace tiempo.



En un principio, se esperaba que la estrella cumpliera años al pie del cañón, ofreciendo a sus fans un espectáculo por todo lo alto en el Colosseum del casino Caesars Palace, pero finalmente el bache de salud que atraviesa le ha forzado a guardar reposo entre el 27 de marzo y el 18 de abril.



Desde hace unos meses, la artista había venido experimentando dificultades a la hora de cantar debido a una condición que se conoce como trompa de eustaquio distendida y que implica la inflamación y apertura de la estructura auditiva.



En consecuencia, Céline pasará el próximo viernes en la intimidad de su hogar, acompañada solo de sus hijos -René-Charles Angelil, de 17 años, y los mellizos Nelson y Eddy, de 7- y de algunos seres queridos. Se desconoce si para ese entonces ya se habrá sometido al procedimiento de "invasión mínima" para corregir las molestias que sufría.



Según ha reconocido ella misma, la perspectiva de tomarse un nuevo descanso, por breve que sea, después de pasar un año sin actuar en directo para cuidar de su difunto marido, ha supuesto un duro varapalo para ella.



"Últimamente no he tenido demasiada suerte. Tenía muchas ganas de retomar el show, y ahora me sucede esto. ¡No me lo puedo creer! Me disculpo con todos los que habían planeado un viaje a Las Vegas para acudir al concierto. Sé lo decepcionante que les resultará, y lo lamento muchísimo", aseguraba a través de su cuenta de Facebook la cantante, que regresó a Las Vegas a principios de 2016 tras la muerte de su marido.