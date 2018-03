Céline Dion cancela tres semanas de espectáculos en Las Vegas para pasar por quirófano

Bang Showbiz

La cantante Céline Dion se ha visto obligada a suspender tres semanas de espectáculos en Las Vegas, donde cuenta con una de las residencias musicales más exitosas de la ciudad del juego, para someterse a una operación con la que resolver los problemas auditivos que ha venido sufriendo desde hace más de un año.

Ha sido su equipo el que ha revelado la noticia a través de su cuenta oficial de Facebook, asegurando que las "irregularidades auditivas" que padece la artista le impiden cantar con normalidad y explicando que, hasta ahora, no había necesitado llegar al extremo de pasar por quirófano para solventar definitivamente la situación.

"Céline ha estado lidiando con un trastorno conocido como trompa de eustaquio distendida [TED, que implica la inflamación y apertura de la trompa], una enfermedad que provoca irregularidades auditivas y que le hace extremadamente difícil cantar. Ha estado experimentando estas molestias desde hace 12 o 18 meses, pero hasta ahora se le estaban administrando unas gotas que parecían funcionar", reza un extracto del comunicado emitido en la red social, en el que justo a continuación se especifican los pasos que dará la artista para curarse.

"Durante las últimas dos semanas estos medicamentos no han estado funcionando como deberían, por lo que se someterá a un procedimiento quirúrgico de invasión mínima para corregir esta anomalía", ha indicado su portavoz.

Pese a que su retirada temporal de los escenarios -la intérprete reanudará su espectáculo el próximo 22 de mayo- está más que justificada, la canadiense no ha tardado en publicar en la misma plataforma una declaración propia para dar cuenta del bache de salud en el que está inmersa y, sobre todo, para disculparse con todos aquellos seguidores que ya habían comprado sus entradas para los próximos recitales.

"No he tenido mucha suerte últimamente... Estaba deseando volver a hacer mis espectáculos y va y ocurre esto. ¡No me lo puedo creer! Quiero disculparme con todo el mundo que tenía planeado viajar a Las Vegas a verme en directo. Sé que es una situación muy decepcionante y lo siento mucho", ha escrito la estrella de la música, quien ya tuvo que cancelar varios conciertos en enero debido a una inoportuna infección vírica.