Los cambios físicos de Carrie Underwood que solo ella aprecia

El pasado mes de noviembre Carrie Underwood sufrió una aparatosa caída por las escaleras de su casa de Nashville que le obligó a pasar por quirófano para corregir una lesión de muñeca y recibir cuarenta puntos de sutura en el rostro.



En los meses posteriores la cantante country fue compartiendo información acerca de su recuperación en las redes sociales, para explicar poco a poco y con delicadeza que las secuelas serían permanentes y, por tanto, cuando por fin se sintiera lista para presentarse ante las cámaras, su aspecto podría ser bastante diferente y chocante.



Esa reaparición se produjo en los premios de la Academia de Música Country, una gala en la que la estrella acaparó todas las miradas en la alfombra roja no por su nueva imagen, sino por lucir exactamente tal y como todos la recordaban. ¿Qué sucedió entonces? Según el locutor Bobby Jones, encargado de entrevistar a la artista por primera vez tras su accidente, Carrie no ha sido capaz de olvidar lo aparatoso de los cortes y magulladuras que sufrió, y de ahí que en la actualidad siga percibiendo unas cicatrices y cambios que en realidad resultan imperceptibles a simple vista.



"Creo que, en su mente, se trató de una herida bastante seria de la que tardó mucho en recuperarse y por eso sentía que estaba muy diferente, porque eso fue lo que escribió en sus primeras cartas a sus fans tras lo sucedido. Les decía: 'Puede que no sea igual'", ha explicado Bones en declaraciones a People. "Es cierto que se sometió a una reconstrucción en el rostro, pero está impresionante. No sé ni si me hubiera dado cuenta de no ser porque ella misma me lo dijo".



Lo cierto es que Carrie sufrió un tremendo shock la primera vez que se miró en el espejo después de sus operaciones al verse irreconocible, más que por vanidad, por miedo a que el hijo de tres años que tiene con su marido Mike Fisher no fuera capaz de reconocerla.



"Durante un tiempo me preocupó que se asustara de mí. Pero ahora, si me pongo un poco de maquillaje, ya me dice: 'Mami, tus heridas han desaparecido'", explicaba aliviada durante la primera fase de su recuperación.