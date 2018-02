"Los Beatles eran los peores músicos del mundo", dice Quincy Jones

Daniel M. Alarco

dmolina@laestrella.com.pa



Al ser consultado por el portal Vulture.com sobre su primera impresión de Los Beatles, el renombrado productor de 84 años, Quincy Jones respondió: "Eran los peores músicos del mundo".

"Paul (McCartney) era el peor bajista que había escuchado. Y Ringo (Starr)? Ni hablemos de eso. Recuerdo que una vez estábamos en el estudio con George Martin, y Ringo se había tomado tres horas en una cosa de cuatro compases que estaba tratando de arreglar en una canción. No podía lograrlo. Nosotros le dijimos, 'Camarada, por qué no consigues un poco de cerveza y lima, un poco de shepherd's pie, y te tomas una hora y media y te relajas un poco'. Así que lo hizo, y llamamos a Ronnie Verrell, un baterista de jazz. Ronnie entró y la completó en 15 minutos. Ringo regresó y dijo, "George, puedes volverla a reproducir para mí una vez más?" Así que George lo hizo, y Ringo dijo, "Eso no sonó tan mal". Y le dije, "Sí, pendejo porque ese no eres tú'. Es un buen tipo, a pesar de todo", narró Jones.

El productor del último disco de Frank Sinatra, o "Thriller" del rey del pop, Michael Jackson, también desacreditó el género del rock como tal. "El rock no es más que una versión blanca del rythm & blues" y aseguró que conoció a Mc Cartney cuando este tenía 21 años.

Quincy, el novio de Ivanka Trump

Entre otras revelaciones, el ganador 28 Grammys evocó su relación con Ivanka Trump, la hija del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El ocasional trumpetista, pianista y cantante, detalló que hace doce añosTommy Hilfiger, quien estaba trabajando con su hija Kidada, le dijo, "Ivanka quiere cenar contigo".

"Tenía las piernas más hermosas que he visto en mi vida", confesó el producto de la canción "We are the world". "Tiene al padre equivocado", añadió, y describió al mandatario como "loco", "mentalmente limitado, un megalómano, narcicista" que no soporta.