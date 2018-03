J Balvin: Los que dicen ser detractores del reguetón van a salir del clóset

El cantante estuvo hoy en la capital mexicana, donde anunció que ofrecerá un concierto el próximo 26 de mayo en el que interpretará sus canciones más emblemáticas como "Mi gente", así como sus trabajos más recientes, "Machika" y "Ahora".



En rueda de prensa, J Balvin aseguró que está "musicalmente listo" para actuar en la Arena de Ciudad de México, el emplazamiento donde tendrá lugar su concierto, al que definió como "un lugar muchísimo más grande y con mayor aforo" que el Auditorio Nacional, donde había actuado hasta la fecha.



Explicó que, tras haber experimentado con distintos géneros, en sus últimos trabajos ha regresado a "las raíces del reguetón puro", un género que a su juicio tiene un alto "valor histórico".



De acuerdo con el colombiano, el reguetón "empezó en los barrios de Puerto Rico y Panamá, donde personas que no tenían otra opción que la violencia, la música les ha salvado la vida y les ha permitido que se reivindiquen ante la sociedad".



Al ser interrogado sobre las letras "machistas" de muchas canciones del género, sostuvo que "está claro que las mujeres son las que más consumen reguetón" y que "son felices escuchándolo y bailando".



Sin embargo, sostuvo que "necesitamos más mujeres en este género", y elogió la música "espectacular" de Karol G, reconocida cantante colombiana de trap y reguetón.



Ante la pregunta de otro periodista sobre los detractores del reguetón que dicen que no le gusta este género, J Balvin respondió: "Esos tarde o temprano saldrán del clóset", dando a entender que sí les gusta el reguetón aunque no lo reconozcan.



"Ya es suficiente con los dramas del planeta como para estar pendiente de los comentarios negativos", aseveró el artista, quien aseguró ser siempre "positivo".



El cantante ofreció la rueda de prensa con una camiseta de Michael Jackson, a quien definió como "una persona que fue muy criticada y finalmente aceptado por el planeta entero y marcó historia".



Hizo también un alegato para "borrar la palabra latino", ya que "todos somos seres humanos del planeta", y sentenció que "el talento no tiene raza, ni género ni color".



"Yo ya no hago música para los latinos; soy latino por naturaleza, quiero que mi música sea escuchada por la raza humana", dijo J Balvin en una entrevista con Efe el verano pasado en Miami.



José Álvaro Osorio Balvin (Medellín, 1985) sacó su primer álbum en 2007 y, desde entonces, ha cosechado varios éxitos como el de la canción "Mi Gente", cuyo vídeo alcanzó los 15 millones de visitas el mismo día en que fue publicado en YouTube.