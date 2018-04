Angelina Jolie alaba a Isabel II por su labor en la conservación de bosques

Bang Showbiz

La actriz Angelina Jolie no ha tardado en prestar todo su apoyo -y también su cotizada imagen- al proyecto de conservación de bosques que lidera la reina Isabel II bajo la campaña 'The Queen's Canopy', que pretende crear una red forestal protegida a lo largo de todos los países de la Commonwealth con la que contribuir a la sostenibilidad futura del planeta.

Tanto es así, que la exmujer de Brad Pitt ha aparecido incluso en el nuevo documental 'The Queen's Green Planet' -presentado por el afamado naturalista David Attenborough- para rendir tributo a la soberana por su implicación en un desafío tan acuciante como imprescindible, así como por el ejemplo que con ello imparte a las nuevas generaciones.

"Creo que para nosotros venir aquí y decirle a los niños: 'Por esto es importante plantar más árboles' es el mayor legado que les podemos dejar y una de las grades lecciones de vida que debo compartir con los míos propios. Poder conocer de primera mano el trabajo que se está haciendo en su nombre me hace sentir afortunada de lo mucho que estoy aprendiendo de Su Majestad y del mensaje que nos transmite con este proyecto", explica la oscarizada artista en un fragmento del programa.

Sin embargo, la propia intérprete reconoce que no le resulta nada fácil hacer entender a sus retoños el vínculo existente entre la soberana británica -a la que normalmente se asocia con los lujos de palacio y con un carácter algo inaccesible- y un proyecto de conservación del patrimonio natural que se extiende a lo largo de buena parte de las antiguas colonias de su imperio, incluyendo amplias zonas de la geografía africana.

"Mis hijos no han dejado de preguntarme: '¿Por qué es tan importante para ella?'. Y claro, ahí sentada con ellos dentro de una tienda de campaña me cuesta explicarles por qué a la reina de Inglaterra le interesa tanto que se planten árboles en África. A veces pienso: 'La verdad es que no la conocemos tanto, es imposible entender lo que supone ser reina y todas las responsabilidades que implica el cargo', y trato de exponérselo de una manera más sencilla, diciéndoles: "¿Sabéis? Es una señora muy, muy agradable que se preocupa por la gente de todo el mundo y a la que también le preocupa el futuro. Y quiere que sus nietos y vuestros nietos puedan explorar el mundo tal como lo conocemos, disfrutar de la naturaleza y de otras culturas'", ha expresado en una de las entrevistas que aparecen en el documental, sentenciando a continuación:

"Es un proyecto muy importante para ella, y yo quiero apoyar sus esfuerzos".