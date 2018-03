Amber Rose responde a los comentarios homófobos contra su hijo

Bang Showbiz

La modelo y escritora Amber Rose acaba de experimentar en primera persona el lado más desagradable de las redes sociales y la razón por la que muchas celebridades deciden mantener a sus retoños alejados de sus perfiles de Instagram o Twitter.



En su caso, todo comenzó cuando se le ocurrió compartir una serie de vídeos de su pequeño Sebastian, el hijo de cinco años que tiene junto a su ex Wiz Khalifa, abriendo ilusionado el regalo sorpresa que le había enviado Taylor Swift -uno de los ídolos del niño- con entradas para su próxima gira de conciertos. En cuestión de horas, la sección de comentarios de ambas publicaciones comenzó a llenar de mensajes homófobos que consiguieron enfurecer a su famosa madre.



"Quiero hacer una mención especial a todos los hombres ultramasculinos y a las mujeres rematadamente tontas capaces de llamar gay a un niño de cinco años solo por ser fan de Taylor Swift. Esa es precisamente la razón por la que los niños pequeños se suicidan y el perfecto ejemplo de lo mal que está nuestra sociedad", contraatacó la celebridad a través de la misma plataforma tras quedarse inmensamente sorprendida por lo presentes que siguen los estereotipos acerca del género y la sexualidad en la mentalidad colectiva.



"Que te guste un tipo de música no define tu sexualidad, tontos, recordó.



De paso, Amber quiso aprovechar la ocasión para presumir un poco de los logros académicos de su pequeño, que ella asocia directamente con la libertad que siempre le ha otorgado para ser exactamente la persona que desee.



"P.D. Mi hijo acaba de ser aceptado en una de las escuelas privadas más prestigiosas de LA porque es brillante y creativo, como sus padres. Nosotros siempre le permitimos ser él mismo; puede escuchar la música que le dé la gana, puede elegir los colores que más le gusten y le dejamos que se apasione por todo aquello que elija su corazoncito".



Para cerrar su alegato, Amber ha asegurado que, independientemente de a quién elija amar cuando sea mayor, su hijo estará siempre rodeado de personas que le quieran y le apoyen, lo que le ha llevado a animar al resto del mundo a seguir su ejemplo y enseñar a sus propios retoños a no juzgar a los demás.