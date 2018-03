Amber Rose acusa al movimiento #MeToo de excluir a las minorías

Bang Showbiz

La modelo Amber Rose ha dejado claro en muchas de sus intervenciones públicas su decisión de aprovechar su fama y notoriedad para contribuir a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en lo referente a erradicar prejuicios y tópicos negativos sobre el mal llamado 'sexo débil'.



Sin embargo, ahora la estrella televisiva no ha dudado en aprovechar su última entrevista para criticar con dureza al movimiento #MeToo, alegando que se ha vuelto elitista y excluyente con mujeres procedentes de toda clase de minorías.



"Me resulta algo frustrante, a decir verdad, porque parece que de repente el feminismo se ha convertido en una moda de la que las actrices blancas famosas se han convertido en estandartes. ¿Y qué pasa con el resto de nosotras?", ha asegurado en el programa de entrevistas The Raw Word para, a continuación, poner el foco en otros muchos ámbitos donde tiene lugar casos de rechazo y discriminación.



"¿Qué pasa con las strippers, con las chicas negras que van al campus, con la comunidad LGBTQ? Parece que nadie quiere hablar de las experiencias que viven estas personas. Y ahora nadie habla de que, no hace tanto, las mujeres negras no cobraban ni la mitad que las blancas en el cine", ha apuntado.



De la misma forma, la combativa artista no ha tenido reparo a la hora de hablar del sinfín de ocasiones en que ha debido soportar toqueteos y conductas claramente inapropiadas por parte de hombres que la consideraban un mero instrumento con el que satisfacer sus deseos.



"No puedo ni contar con los dedos de la mano las veces que un tipo famoso se ha propasado conmigo y ha puesto su mano donde no debía", ha explicado sobre el acoso sexual que ha venido sufriendo desde hace años.