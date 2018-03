Alina Robert protagoniza cinta sobre amor e inmigración en tiempos de Trump

EFE

La cubana Alina Robert es una de las protagonistas de "Make Love Great Again", un drama de amor e inmigración en tiempos de Donald Trump y que fue rodada íntegramente en Miami, en cuyo festival de cine se presentará el lunes.



"Lo que más duele de la inmigración es la separación familiar", dijo a Efe la actriz, quien llegó a EEUU a la edad de 20 años y tras darse a conocer en 2014 como finalista del concurso televisivo "Nuestra Belleza Latina" avanza como intérprete en televisión y teatro.



En "Make Love Great Again", dirigida por el mexicano Aaron Agrasanchez y en la que comparte cartel con David Haack, Jeimy Osorio y Eduardo Yañez, entre otros, Robert encarna a Natalie, una mexicana que se casa con el estadounidense Chris (David Haack) y ambos deben enfrentarse al tortuoso proceso migratorio.



Esta película, a la que una vez concluida el rodaje se le cambió el nombre para ir a tono con el lema de campaña de Trump ("Make America Great Again"), "va más allá" de un drama romántico y muestra como el sistema "se vuelve muy injusto", en especial con los indocumentados que llegaron al país desde pequeños, señala la actriz.



"Tiene que haber orden, pero no creo que las cosas son ni blancas ni negras", señala la cubana, nacida en La Habana, sobre el eje de esta película que en el Festival Internacional de Cine de Miami compite dentro de la categoría Knight Made in MIA, en el que se congregan filmes, cortos y documentales que han sido rodados en el sur de Florida.



La intérprete confiesa que le encanta estudiar y "reinventarse, probar cosas nuevas", ya sea delante de cámara o sobre un escenario teatral.



Y así como se mete en la piel de una joven desenfadada en la comedia "Uber Sex", que ha estado presentando en un teatro de Miami, el próximo mes estrenará en Washington "En el tiempo de las mariposas", una obra basada en la afamada novela de Julia Álvarez y que gira en torno a las cuatro hermana Mirabal y el enfrentamiento que tuvieron con el dictador dominicano Rafael Trujillo.



Robert, que en este montaje encarnará a Minerva Mirabal, afirma que está ante uno de sus retos actorales "más fuertes" ya que la obra está basada en hechos reales y aborda personajes reales que son venerados en República Dominicana, y cuya casa familiar es hoy en día un museo.



"Trato de vivir el momento, me están pasando cosas bonitas a la vez", resalta la intérprete, quien diera sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento como animadora en el programa "Sábado Gigante" y ha sido parte de la serie de Telemundo "Jenni Rivera: Mariposa de barrio", la serie sobre la cantante Jenni Rivera y en la que encarna a Teresa Sandoval.



Y mientras pueda seguir desarrollando su carrera en Miami, su ciudad de adopción y donde las oportunidades laborales le siguen llegando, afirma que no se trasladará a Los Ángeles, la meca del cine.