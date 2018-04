Actriz que interpreta a Missandei en Game of Thrones llega a Bogotá en junio

EFE

Nathalie Emmanuel, la actriz que interpreta a Missandei en la exitosa serie televisiva "Game of Thrones" (GOT), llegará a Bogotá el próximo junio como invitada de la Comic Con Colombia 2018, informaron hoy los organizadores del evento.



Missandei, conocida por ser la mano derecha de Daenerys Targaryen, ha aparecido en GOT desde la tercera temporada y se espera que también lo haga en la octava y última sesión de la serie producida por HBO.



Nathalie, quien ha trabajado en cintas como "Fast & Furious", en sus entregas 7 y 8; "Maze Runner" y "The Titan", estará en el Comic Con que se desarrollará en la capital colombiana entre el 8 y 11 de junio, señaló el Centro Internacional de Negocios (Corferias).



Comic Con es el mayor evento para amantes de la novela gráfica en el país y es organizado en conjunto por Planet Comics y Corferias, espacio en el que se recrearán escenarios especiales para los asistentes.



Después de cinco ediciones en Medellín, Bogotá albergará el encuentro que "promete ser una experiencia completa para los fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento", aseguraron en febrero Corferias y Planet Comics.



Sin embargo, Medellín mantendrá su convención anual habitual de la Comic Con.



La Comic Con tuvo su primera edición en 1970 en la ciudad de San Diego (Estados Unidos) y fue creada por el fan de las historietas Sheldon Dorfste.



Debido al éxito de este encuentro, actualmente se celebran versiones en Buenos Aires, Londres y Ciudad de México, así como en otras ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles.