'Messi', 'Neymar' y 'Luis Suárez' crecen en Saransk

A finales de diciembre del 2015, fue noticia en la localidad el nacimiento de estos tres pumas. En plena euforia por la condición de sede mundialista, el director del zoo Pavel Kshnyaykin y representante del comité organizador "Saransk 2018" Alexey Pleshachkov decidieron dar el nombre de estos tres futbolistas a los cachorros recién nacidos.



La esperanza de las autoridades de Saransk era que cualquiera de estos tres jugadores y sus respectivas selecciones, Argentina, Brasil y Uruguay, jugara alguno de sus partidos en el Mordovia Arena, el estadio de la ciudad.



Sin embargo, ninguno de estos equipos acudirá a disputar encuentro alguno de la fase de grupos de Rusia 2018, la única ronda en la que Saranks oficia de sede.



El Mordovia Arena, no obstante, sí verá en escena a otro de las grandes estrellas del deporte mundial, Cristiano Ronaldo, algo que no tuvo en cuenta ni la dirección del zoológico ni el comité organizador de la ciudad. El jugador del Real Madrid disputará uno de los choques que Portugal tiene fijado en su calendario, el que le medirá a Irán el próximo 25 de junio.



Saransk tiene previsto en el calendario mundialista cuatro partidos de la fase de grupos. Los partidos entre Perú y Dinamarca y Colombia y Japón, que ya se han disputado, y los de Portugal ante Irán y, el último, de Panamá y Túnez, el 29 de este mes.



En su día, el director del zoo tenía previsto encontrar un animal que predijera el marcador de los partidos tal y como sucedió como el famoso pulpo Paul en Sudáfrica 2010. Sin embargo, la iniciativa al final no prosperó en esta ciudad.