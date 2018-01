Vuelve Manolo Alcántara

Mariela Sagel

marielasagel@gmail.com



A fines del año 2012 asistí a un congreso de ciencias políticas que se llevaba a cabo durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Uno de los oradores era el Profesor Manuel Alcántara Sáez, doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid —y el más latinoamericano de los españoles— y que ha dedicado casi toda su vida académica al estudio de los acontecimientos que se viven en Latinoamérica en el campo de la política.

Le propuse inmediatamente que viniera a Panamá, ya que íbamos a entrar en un año preelectoral (como lo es este año) y necesitábamos estar claros sobre cuál era el verdadero oficio de los políticos. Su libro se llama, es justo señalarlo, El oficio de político. Lo organizamos desde la Junta Directiva del PRD de Bella Vista, lo que obligó a algunos miopes a no asistir, porque alegaban que se contaminaban. Sin embargo, y a pesar de ese bloqueo mental propio de obtusos, el salón donde se presentó rebasó su capacidad, se vendieron todos los libros que trajimos y Manolo, como cariñosamente le dicen todos sus alumnos de la Universidad de Salamanca, ha seguido viniendo al país para otros eventos y a reunirse con sus amigos. Como un dedicado docente, asesora las tesis de sus discípulos y a algunos los manda a los países sobre los cuales él es especialista y uno de ellos, a quien he hospedado en mi casa un par de veces, fue Melany Barragán, que se doctoró el año pasado y es autora de la magnífica tesis titulada ‘Carreras políticas en países descentralizados'. Sus investigaciones incluyeron la ingrata tarea de entrevistar a los diputados de la Asamblea Nacional y también se reunió con algunos ex presidentes de la República.

Esta semana, en ocasión de que visitará el país para dar una charla para la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) sobre ‘Los centros de investigación y su importancia para las democracias' aprovechará para presentar sus dos últimos libros, compilaciones de sus artículos regulares en los medios españoles e internacionales. Bajo el eje conector La esquina desnuda ofrece los textos que ha escrito sobre política, el primero, y el segundo, sobre sus viajes. Manolo es un viajero incansable, que hoy está en Japón y mañana en Paraguay. Creo que en millas recorridas y océanos atravesados le gana a Jon Lee Anderson.

LA POLÍTICA

En la introducción de su libro La esquina desnuda: la política , explica el nombre que escogió para su iniciativa, que es el juego de las cuatro esquinas y por qué la esquina desnuda es una atalaya de lo efímero ‘porque el observador sabe que va a dejar el sitio en breve'. Con una prosa clara, docente y puntual abarca los temas del marco global de la política, los asuntos que se dan en América Latina en todo sentido, desde los procesos de paz hasta las élites parlamentarias (sobre las cuales es un experto). También resume su retorno permanente a su tierra natal, España, los nacionalismos, la nueva política, los manejos financieros de las naciones (y los endeudamientos) y el populismo. Hay una interesante sección donde resalta el surgimiento de partidos como Podemos y Ciudadanos que se titula ‘Las elecciones del 20D y después', y se refiere a las elecciones generales que se celebraron en España el 20 de diciembre en 2015. Este libro fue publicado en julio de 2017 por la Editorial Paso Honroso, y van a ser muy interesante las conclusiones sobre lo ocurrido recientemente en España, que se debatirán durante su presentación.

La primera edición de La esquina desnuda salió de imprenta en junio del año pasado y Manolo me lo dio durante una visita que le hice en su oficina de la Universidad de Salamanca en ocasión de su cumpleaños, en julio. Empezamos a hablar de una eventual presentación aquí, ya que tiene muchos estudiantes panameños que han ido a especializarse en ciencias políticas a esa mítica casa de estudios, que no presta ‘lo que natura no da...'. También tiene estudiantes por toda América Latina, que a veces coinciden aquí.

EL COSTADO ÍNTIMO

El segundo libro, La esquina desnuda: el costado íntimo nos lleva en un viaje virtual por el mundo, ‘que es ancho y cercano', ofreciéndonos todo un arco iris de opiniones sobre diversos países, además de los fenómenos que se han dado en algunos de ellos, como ‘El año de la posverdad' (en alusión a 2017, ‘el año en que nos volvimos locos' como lo señaló Héctor Abad Faciolince) que nos detalla de manera cristalina y breve cómo las emociones entran más fácilmente que las razones.

MANUEL ALCÁNTARA Es autor de los libros, Sistemas ‘Políticos de América Latina' (Vol.I. América del Sur), ‘Politicians and Politics in Latin America', ‘Sistemas Políticos de América Latina' (Vol. II. México, los países de América Central y del Caribe), ‘¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos', ‘South American Legislatures: Thinking about Economic Integration and Defense Policy' y ‘Gobernabilidad, crisis y cambio', que fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica.

Manolo es, además de un dedicado docente, muy querido por sus discípulos, un cinéfilo que ha coeditado libros sobre cine, como el titulado La política va al cine , junto a Santiago Mariani. Es un interesante trabajo que reúne a 20 autores de una decena de países que abordan la relación que se establece entre el cine y la política. En esa publicación, de Tecnos , los hilos argumentales son un director, una película o un tema, que van uniendo la relación entre el cine y la política visto desde la perspectiva personal, que al final ofrece como resultado la presencia de la que llaman ‘el arte de lo posible' en lo que ha sido el arte de masas por excelencia del siglo XX. Los capítulos están agrupados en tres secciones de acuerdo con el tema abordado: el poder, la construcción de lo político (estado, nación y partidos políticos) y la negación de la democracia.

Es el actual director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), capítulo de España, y la correspondiente panameña es uno de los auspiciadores de la presentación de estos dos valiosos libros. También lo es la Embajada de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y su Centro Cultural en Panamá, ubicado en el Casco Viejo, mejor conocido como ‘Casa del Soldado'.

Con estos libros, Manolo inicia lo que él cataloga como su siguiente etapa de vida, habiéndose jubilado de la docencia en la Universidad de Salamanca: la de escribir (lo que no ha dejado de hacer, aunque impartiera clases) y seguir viajando, lo que tampoco ha perdonado, pues dicta seminarios en París, en Quito, en universidades estadounidenses, así como participa de congresos especializados.

La presentación de estos dos libros será el martes 30 de enero a las 7 de la noche.