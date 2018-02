Una vida de viajes para contar

Karen Bernal

kbernal@laestrella.com.pa



Comenzó a viajar cuando tenía un año de edad ya que sus padres debieron mudarse a Tailandia. Hoy, a sus 28 años, Alejandro ‘Alejo' Garrido Pérez ha visitado 71 países alrededor del mundo. Y va por más: aspira poder llegar a los 80 en 2018 y tarde o temprano convertirse en el primer panameño en visitar cada nación de la Tierra.

Arquitecto y planificador urbano de profesión, Alejo se define a sí mismo como ‘viajero y aventurero por pasión'. Sus vivencias y experiencias por las distintas rutas las empezó a plasmar en su cuenta de Instagram @lifeofalejo, donde ha amasado con jovial estilo más de 55 mil seguidores. No obstante, ahora quiere llegar a más personas y llevarlas a vivir experiencias únicas, descubrir nuevos lugares y mostrarles el mundo a través de su propio prisma.

Hace poco más de un año decidió retirarse de su trabajo en la firma de arquitectos — que le permitía costearse sus viajes— para emprender un proyecto personal, una plataforma de viajes llamada ‘Life of Alejo'. Se trata de una producción audiovisual en formato digital, la cual acaba de ser lanzada y que se presentará en canal de YouTube, sitio web y perfiles sociales.

‘Cuando compartía mis viajes en mis redes, me daba cuenta que se generaban más preguntas que las respuestas que yo podía dar', dice Alejandro sobre su motivo para iniciar el proyecto. Recuerda en particular sus viajes a la fabelas de Brasil, que realiza desde hace seis años para hacer trabajos comunitarios, pero con los cuales la gente se escandalizaba. ‘Me decían que estaba loco, que me iban a matar, me preguntaban si dormía en el piso. Ese tipo de viajes generaba muchos cuestionamientos que yo no podía responder con una foto en Instagram o no podía sentarme con una persona a echarle todo el cuento; entonces, si una foto no le hacía justicia, tuve que pensar que sería lo próximo', comenta.

La propuesta audiovisual contará con tres tipos de videos: feel good videos , enfocados en promover el destino con sus particularidades; videos experienciales, en los cuales se compartirán las experiencias vividas en cada destino y los main videos , capítulos que guardan en sí todo el viaje y en el que se mostrará de manera documental la ciudad o país visitado.

El programa se comenzó a grabar en febrero de 2017 con un equipo conformado por un director artístico, un camarógrafo, dos editores y Alejandro, quien es el productor general. Las Tablas, en Panamá; Colombia, las fabelas de Brasil, el Líbano, España, Venezuela, Alemania, Turquía y Rumania son algunos de los lugares que se mostrarán en esta travesía.

ROMPER PARADIGMAS

Para Alejo, viajar es un componente de vida y algo que todos podemos hacer. Por eso, con su proyecto busca romper paradigmas y asunciones que se tienen del viajar, ‘para inspirar a otros a descubrir el mundo de una manera diferente, buscando siempre sumergirse en nuevas culturas y vivir experiencias únicas que solo pasan si ves el mundo con otra perspectiva', expresa.

‘Life of Alejo' será un canal informativo y aspiracional donde se compartirán datos, tips y formas de viajar, motivando a las personas a tomar sus maletas y recorrer el mundo junto a él.

Por ejemplo, Alejandro opina que el tema del dinero no es un impedimento. Antes del programa, él destinaba un presupuesto de su salario para sus viajes y cuando tenía tiempo libre lo aprovechaba visitando los lugares planeados. ‘Todos tenemos trabajos, clientes, ahorros, lo importante no es de dónde sale. Yo voy a demostrar que viajo de una manera en que gasto menos de lo que realmente la gente cree', comenta.

Una forma de hacer el viaje más económico, según Alejo, es visitar amigos y familiares en diferentes partes del mundo. ‘Ahí me ahorro un tercio del viaje; además, cuando tus amigos se van a vivir a otro país, ellos se convierten en locales de ese lugar y te pueden enseñar cosas maravillosas'.

Apoyarse en las herramientas tecnológicas también es de gran ayuda a la hora de abaratar costos. ‘Hay que saber buscar. Hay agencias de viaje pero uno debe saber hacer sus cosas, y después de tantos años de ser el agente de viajes de mi familia he aprendido a tener mi sistema, siempre encuentro cosas baratas', indica.

Para la muestra, el joven irá al Mundial de Rusia 2018 y su pasaje costó solo $700 round trip. ¿Cómo lo hizo? Utilizando Google Flights. ‘Me parece excelente porque si eres una persona que tiene los días pero no sabes a dónde ir, puedes poner tu ciudad de origen, las fechas, sin destinos y se te abre un mapa del mundo, te salen los precios para ir a todas las ciudades del mundo durante ese tiempo', explica.

Y justo así cree se puede derribar otro prototipo de que entre más lejos se vaya, más costoso resulta el viaje. ‘Muchas veces los panameños no viajamos más por miedo, por no conocer o por pensar que es más caro y ni hacemos las averiguaciones; pensamos que estamos perdiendo nuestro tiempo, pero lo importante es saber que todo el mundo está a un viaje de distancia y que cada tipo de viaje se acomoda al presupuesto de una persona', subraya.

PREGUNTAS CORTAS

* Tus países favoritos.

- Del 2017 fue Líbano, un país divertido con mucha historia y cultura. Tiene corrientes de arte, música, vida nocturna, hay de todo... Se divierten tanto o más que los latinos.

Panamá me gusta porque es mi casa y no hay país como este. Chile, por su diversidad natural, tiene todo. Pakistán, por la gente, uno piensa muchas cosas y la gente vale oro. España, porque Madrid es una de mis ciudades favoritas, me siento como en casa cada vez que voy, creo que es por el hecho de tener el español como idioma al otro lado del charco. Y el bono es Australia, que quiero conocer.

* El lugar que menos te ha gustado.

- Siempre hay cosas negativas o que salen mal, pero la verdad para mí todos los países han tenido algo positivo y con eso es con lo que me quedo, que me alza.

* Lo que le mostrarías a la gente de afuera de Panamá.

- Les diría que Panamá es más de lo que creen, que el Canal o los Panama Papers: es un país pequeño con mucha diversidad cultural, natural y humana.

* Y tu lugar favorito en tu patria.

- A mí lo que más me gusta siempre es una mezcla entre la vida de la ciudad y la aventura afuera en la montaña, la jungla, las expediciones. Mi experiencia o escape favorito de Panamá es subir a la cima del volcán Barú, pues además de ser un reto físico y mental, es una satisfacción muy grande porque vas conquistando las alturas de tu país y puedes ver los dos océanos al mismo tiempo.

* Lo primero que haces al llegar a un destino.

- Buscar una tarjeta SIM para el celular, no porque sea adicto, sino que uno tiene que estar conectado en todo momento. Cuando llegas a un país solo, que no conoces el idioma, tienes que poder comunicarte, ya sea para abrir un mapa o tener el traductor a mano en caso de que ocurra algo y nadie hable inglés o español. Y un buen café.

* Lo que debe hacer todo viajero en un destino.

- Siempre debes buscar la experiencia local, independientemente del tipo de turismo que hagas.