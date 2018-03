Un Rubén que pocos han visto

Anastacio Puertas Caicedo

Luego del anuncio de que el cineasta Abner Benaím realizaría un documental sobre el cantautor panameño Rubén Blades, no solo los panameños sino e público latinoamericano estaría muy pendiente de su estreno mundial que se dio el pasado sábado 10 de marzo en el Festival South by Southwest 2018 en el Austin Convention Center en Estados Unidos. Yo no me llamo Rubén Blades será además, el filme que clausurará el Festival Internacional de Cine de Panamá que este año tendrá lugar del 5 al 11 de abril. Sobre sus motivaciones y el proceso de producción de este largometraje Abner Benaím, respondió la siguiente entrevista.

COMO CINEASTA, ¿QUE TE LLEVÓ A CONTAR LA HISTORIA DE RUBÉN BLADES?

He sido fan de Rubén y su música desde que era adolescente, su música me ha acompañado siempre. Cuando fui creciendo me di cuenta de la profundidad del impacto de sus letras, no solo en mi, ni en Panamá, sino en toda Latinoamérica. Ese fue mi punto de partida, el querer saber quién está detrás de esas letras y esa música tan potentes.

¿QUÉ DESEABAS TRANSMITIR EN ESTA HISTORIA NARRADA POR SU PROTAGONISTA?

A mí, lo que me impresiona de una persona no son los títulos que tenga o los logros que pueda listar, sino la energía que le dedica a lo que hace, y la razón por la cual hace las cosas. Rubén ha sido muy consistente en su búsqueda, en sus principios, y ha tomado caminos que no son los más fáciles, pero que son los que él ha sentido que debe tomar. Y eso es raro en este mundo de hoy, y digno de admirar.

¿HAY ALGUNA IDEA ERRÓNEA QUE TENGAN LAS PERSONAS SOBRE BLADES Y QUE ESTE DOCUMENTAL ACLARA O BRINDA UNA PERSPECTIVA DISTINTA?

Cada uno se hace su propia idea del otro, y especialmente de gente famosa basada en información muy escasa y a veces errónea. Espero que este documental permita conocer un poco más de cerca a Rubén Blades. A pesar de que una vida no cabe en una película, y menos una vida tan completa y activa como la de Rubén, siento que el documental se acerca a un Rubén que pocos han visto.

¿CÓMO FUE TRABAJAR CON RUBÉN EN SU AMBIENTE DE NY Y SU AGENDA LLENA DE TRABAJO?

Es una persona muy privada y no le gusta que lo estén siguiendo con cámaras. Pero fue muy generoso con su tiempo y nos abrió sus puertas de manera exclusiva a mí y a mi crew , y por eso estoy muy agradecido y honrado.

¿CUÁNTO TIEMPO SEGUISTE A BLADES PARA LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL? ¿COINCIDIÓ CON LA GRABACIÓN DEL DISCO QUE LE MERECIÓ SU MÁS RECIENTE PREMIO GRAMMY LATINO?

Estuvimos grabando intermitentemente por un periodo de 2 años aproximadamente.

LOGRASTE QUE MÚSICOS COMO STING Y PAUL SIMÓN COLABORARAN CON TU PELÍCULA, ¿COMO FUE ESA EXPERIENCIA?

Me emocionó mucho conocer a artistas como ellos que he admirado toda la vida. Hablar con ellos y conocerlos un poco es una experiencia muy linda. Un trip, en otras palabras.

¿QUÉ OTRAS PERSONAS DE LA VIDA DE BLADES LLEGAN A LA PANTALLA GRANDE?

Hay apariciones de Luba Mason, René Pérez (Residente) Gilberto Santa Rosa, Danilo Pérez, Francisco Buckley, ‘Bush' (Bush y sus magníficos) y Andy Montañez, entre otros.

¿DÓNDE TIENES PENSANDO PROYECTAR LA PELÍCULA?

Por ahora estamos haciendo una ronda de festivales. El estreno mundial fue en SXSW en Austin Texas, uno de los festivales más importantes de cine y música de EE.UU.. Después va al IFF Panamá, Guadalajara, Ambulante (ambos en México) y BAFICI en Argentina.

¿PODRÁN LOS PANAMEÑOS VER EN EL CINE LOCAL LA PELÍCULA?

Si, pronto anunciaremos la fecha

¿RUBÉN YA VIO LA PELÍCULA? ¿CUÁL FUE SU OPINIÓN?

No la ha visto aun.

COMO PANAMEÑO, ¿QUÉ TEMAS MUSICALES DE BLADES TE GUSTAN Y POR QUÉ?

Me encanta ‘Buscando Guayaba', ‘Plástico', y casi todos los clásicos. ‘Ojos de perro azul', 'El cantante', ‘GDBD', ‘El tartamudo', ‘País portátil', ‘Maria Lionza', ‘Ligia Elena', ‘Por tu mala maña', ‘El padre Antonio'... no sigo porque son muchas las que me gustan y me gustan mucho.

RUBÉN SIEMPRE HABLA DE SUS PROYECTOS, ¿QUE TIENE PROGRAMADO EN SU SIGUIENTE AVENTURA?

Tiene más de 5 nuevos discos en camino, está empezando una gira de conciertos, y más actuaciones. El hombre no para nunca.

Y TÚ, LUEGO DE ESTE GRAN ESFUERZO, ¿EN QUE PROYECTOS TRABAJAS?

Estoy preparando mi próxima película llamada Plaza Catedral , un drama que filmaré en Casco Viejo pronto y espero estrenar en 2019.

¿CÓMO VES EL FUTURO DEL CINE PANAMEÑO?

Cada vez mejor. Cuando presenté Chance en los cines era la única película panameña ese año. Invasión en el 2014, fue una de 3 ó 4 películas nacionales que se estrenaron ese año. Ahora, podemos contar con más de seis cada año por la ayuda de Fondo Cine, de DOC TV, del concurso de TVN, de Ibermedia, del festival de cine. Nada de esto existía hace muy poco tiempo.

¿CREES QUE YA PANAMÁ ESTÁ QUERIENDO SUS HISTORIAS Y SU CINE?, ¿QUÉ NOS FALTA PARA LLEGAR A UN NIVEL INTERNACIONAL?

Falta solo un poco de tiempo y muchas ganas.