Al ritmo de Soda Estéreo , el Circo del Sol llega a Panamá

El legado musical de Soda Stereo, una de las bandas de mayor renombre en Latinoamérica, que publicó siete exitosos discos entre 1984 y 1997, inspiró el último show del Circo del Sol, SEP7IMO DIA – No Descansaré.

Se trata de 90 minutos llenos de fantasía, cuadros visuales, acrobáticos y artísticos, donde las emociones fluyen al ritmo de las canciones emblemáticas de la banda de rock argentina. Y Panamá tendrá la oportunidad de vivir la experiencia.

Del 23 al 28 de enero, en el Centro de Convenciones Amador, un elenco de 36 artistas de la compañía canadiense de entretenimiento deleitará al público local, para continuar la gira de presentaciones por Latinoamérica que comenzó en marzo de 2017 en el país natal de la banda y que a la fecha lleva más de un millón de boletos vendidos.

En una particular conferencia de prensa, que incluyó un acto de balanceo de manos al ritmo de la canción ‘En Remolinos' por parte de cinco artistas del circo, el director artístico del espectáculo, Sean Mc Keown, comentó que la idea del show surgió en 2013 por una propuesta de la familia del fallecido líder de la banda, Gustavo Cerati, para llevar nuevamente la música de Soda Stereo a sus fans.

‘Cuando recibimos la propuesta, nos preguntamos quién era Soda Stereo porque son muy latinoamericanos, pero al investigar nos dimos cuenta del significado de esta banda. Ellos vendieron más álbumes que los Beatles, así que son muy importantes', expresó.

Michel Laprise, escritor y director del show (también director del espectáculo de Cirque du Soleil, KURIOS – Gabinete de Curiosidades y de la gira MDNA de Madonna), se apoyó durante todo el proceso creativo de la familia de Cerati y de los miembros de la banda, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Incluso, el equipo de artistas y de producción vivió una temporada en Buenos Aires para estar más cerca de los orígenes de la banda, comprender sus raíces, su música, sus vidas, su inspiración y poder traducir su esencia en el escenario, según reveló Mc Keown.

Además, los fans de la banda también pudieron participar en la creación de una de las escenas del show, gracias a la iniciativa del circo de animar a los cinco millones de seguidores de la agrupación a compartir algunas ideas en la red social.

Es la primera vez que Cirque du Soleil realiza un homenaje a una banda latinoamericana, aunque ya lo había hecho con la música de Michael Jackson y The Beatles, colaboración creativa de donde resultó The Beatles LOVE y Michael Jackson ONE, espectáculos que actualmente se presentan en Las Vegas.

El espectáculo SEP7IMO DIA – No Descansaré es el cuadragésimo de la compañía canadiense que nació en 1984 en Montreal con 20 artistas callejeros y que ha maravillado a más de 180 millones de espectadores. Es la primera obra del Cirque du Soleil con un espacio de pie donde el público puede vivir al máximo la energía del espectáculo, como si se tratara de un concierto. Este espacio llamado Zoom Zone está ubicado frente a la tarima y en él la escenografía se abre y se cierra.

‘Este show es único como todos los demás y fue creado para llenar grandes espacios. En el Zoom Zone integramos la audiencia al mismo tiempo que manipulamos enormes elementos acrobáticos; de esta manera, acercamos a los artistas a la audiencia', indicó.

Para su realización en Panamá, se tuvieron que hacer modificaciones en el centro de convenciones para que los asistentes pudieran apreciar el espectáculo desde todos los ángulos y así lograr un show de primer mundo. La capacidad por función será de 4mil 200 personas.

Los boletos para el show ya están a la venta a través de www.ticketplus.com.pa y de los puntos autorizados de Ticketplus en todo el país, tiendas Audiofoto y Epagos.