Retratos con alma

La anatomía del cuerpo humano es la ciencia que nos ayuda a descubrir las curiosidades del ser humano, su complemento y desarrollo. Las miradas, músculos y gestos faciales son mensajes indirectos que siempre apreciamos en otras personas y que nos dicen mucho de sus sentimientos o del mensaje que quieren transmitir.

Esto fue lo que inspiró y captó la atención de Juan Carlos Flores. Ni la más bella naturaleza del mundo ni las acuarelas de los pinceles captaban el mensaje que él anhelaba transmitir en sus dibujos.

La anatomía le permitió tener como punto focal a las personas, analizar cómo estas expresan mensajes diferentes a través de su cuerpo; las fracciones musculares que los hacen únicos, el aspecto físico que realza la belleza individual de cada ser.

Sus inicios artísticos se remontan a la infancia, cuando estaba en la escuela. Ahí, en la materia de artística, dibujaba paisajes. Al entrar a décimo grado, conoció al profesor Ramsis Mejía, que no solo se convertirá en su maestro si no en la persona que lo ayudaría a reforzar esa pasión que se estaba desarrollando.

Él le enseño las técnicas del estudio del color, arte digital, retratos, etc. Son métodos que todavía desarrolla, además del acrílico, óleo, pasteles, grafito, acuarela, subrealismo, naturalismo, cumpliendo así las disposiciones de su profesor, para quien era fundamental que un artista experimentara constantemente, todo con tal de descubrir su pasión.

Estas lecciones ayudaron a Juan a salir de su zona de confort. Su profesor le recomendaba ideas, nociones para ampliar sus horizontes. Aprende a buscar soluciones, a ‘automotivarse'.

Comenzó como cualquier joven, que al principio dibuja un rostro por cuestiones de experimentación, recreando las formas del rostro con el lápiz. Pero Juan fue más allá y comenzó a investigar, a consultar fuentes externas sobre la anatomía (expresiones faciales, músculos). Obviamente, el arte es cuestión de estudiarlo, de practicarlo, para desarrollar la temática de los gestos faciales como un objetivo.

En su técnica de trabajo, combina material como (carboncillo y grafiti). Este método se llama ‘mix media'. ‘No solo es imitar una imagen exacta, si no que siempre me gusta agregarle algo, que es esa esencia, que a la hora de ver algunas de mis obras te transmite esa incertidumbre de que es lo que está sintiendo esa persona o cómo te sientes tú. Me gusta trabajar con elementos convencionales y los no convencionales, no me gusta trabajar con alegría y tristeza, ya que esos sentimientos pueden ser subestimados'.

A Juan le gusta mantener esa conexión con los pensamientos juveniles. ‘Siento que es algo que me ha rendido bastante porque me gusta motivarlos, ya que así ellos también pueden tener la experiencia y aplicarla a sus vidas, por medio de mis anécdotas o aspectos que consideren generales, para así transmitirles un mensaje positivo', indicó.

‘El hecho de estar en un grupo juvenil religioso por dos años me ayudó a fortalecer mi confianza, además de ayudarme a progresar como persona y a expresar mis sentimientos; y a reforzar las oportunidades que se me brindan', expresó.

Mientras estudiaba arquitectura procuró no abandonar el arte. Después fue el receptor de un mensaje que cambió la historia de su destino: ‘si eso te quita tiempo a lo que más quieres, eso no te conviene'. Se lo dijo un profesor. Después de sopesar sus palabras decide abandonar la carrera y viajar a Estados Unidos.

Con el objetivo de desarrollar con más profesionalismo el arte, asistió al Savannah College of Art and Design (SCAD). Estudió diseño industrial. Resalta que es un panameño que está en ese país debido a que posee los recursos y los sabe aprovechar. Sin embargo, siente que cualquier joven puede tener la posibilidad de salir de su zona de confort y buscar oportunidades afuera que le beneficien, si posee los recursos o sabe cómo buscarlos. ‘No importa la educación que tengas o de qué colegio vengas, lo importante es que posees iniciativa propia y te atrevas a ser capaz de muchas cosas'.

‘Trato de estudiar y dibujar, ya que como estoy en una universidad de arte, la mayoría de mis asignaciones son artísticas, incluyendo investigaciones o un trabajo práctico... sin embargo, en mis días libres tengo tiempo suficiente para crear obras independientes, así que puedo dividir las dos cosas', afirmó.

‘La humildad es un valor que mi familia me ha inculcado y que te puede llevar a conseguir lo que buscas. Nunca cuestiones lo que te hace falta si no agradecer lo que tienes. Soy un joven bastante religioso y católico y tengo la ideología clara de que cuando Dios abre las puertas para ti, el instinto está en tu corazón, siempre y cuando tengas un propósito bueno para tu vida. No soy egoísta en compartir aspectos críticos como pensamientos'.