Rescatan héroes olvidados, dice director filme sobre Panamá al Brown

Carlos Aguilar, realizador del documental "Panamá Al Brown: cuando el puño se abre", que se estrenó este viernes en el Festival Internacional de Cine (IFF) de Panamá, dijo que las imágenes influyen, transforman y rescatan a héroes y heroínas olvidados; y lamentó por ello que su país no disponga de un archivo audiovisual "como debe ser".



Aguilar, con estudios en economía en la Universidad de Panamá y cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños (Cuba), dijo a Acan-Efe que desde 1992 cuando se forjaba como cineasta en el país caribeño se interesó en el proyecto sobre el boxeador Alfonso Teófilo Brown, mejor conocido como Panamá Al Brown.



El cineasta panameño indicó que le llamó la atención trabajar en este proyecto "porque este país tiene muchos héroes y heroínas olvidados, y este (trabajo) es una manera de rescatar a uno de ellos".



"Y ojalá sea el primer paso para poder rescatar a muchos héroes y heroínas más, que nuestro país ha dado y que han forjado la nación que tenemos", afirmó.



Este documental, de algo más de una hora, se sostiene en una vasta investigación hecha por Aguilar en Panamá, Nueva York, España y París, lugares donde Brown forjó su leyenda, y además en una biografía sobre Panamá Al Brown del escritor español Eduardo Arroyo.



Aguilar destacó la importancia de este trabajo de investigación y rescate de los protagonistas de la historia del país a través de las imágenes, y señaló que "tal vez por eso es que no tenemos en el país un archivo audiovisual ni una cinemateca como debe ser".



El realizador añadió que no hay este archivo "porque a lo mejor habrá gente que teme que podamos retomar, recordar y reconocernos en nuestra historia (...) porque son las imágenes las que transforman".



En el filme de Aguilar se aprecia en toda su dimensión la figura de Panamá Al Brown y cómo se hizo un icono cultural en Francia, donde fue la atracción de lo mejor de la intelectualidad parisina y la vida bohemia de los años 30.



El carismático boxeador nació el 5 de julio de 1902 en la ciudad caribeña de Colón (Panamá) y falleció en la indigencia en Nueva York, EE.UU., el 11 de abril de 1951, luego de haber sido el primer campeón mundial iberoamericano del peso gallo (118 libras).



Brown, quien también fue un símbolo nacional en Panamá, era un negro elegante tanto en el ring en sus peleas como a la hora de vestir y bailar con la compañía de Josephine Baker en Montmartre (Francia).



Cantaba, hablaba siete idiomas y fue la atracción e inspiración de los surrealistas franceses, entre estos principalmente el poeta, dramaturgo, novelista y cineasta Jean Cocteau, con quien mantuvo una intensa relación.



El 18 de junio de 1929, el boxeador colonense se coronó como el primer campeón mundial iberoamericano de peso gallo al vencer en 15 asaltos, por puntos, a Gregorio Vidal, conquistando el título que se encontraba vacante.



En el documental se destaca que Brown perdió el título el 1 de junio de 1935 en una pelea ante el español Baltasar Berenguer, quien era conocido como "Sangchili" tras al parecer ser narcotizado con un champán que le daban a beber entre asaltos.



El estreno mundial del documental "Panamá Al Brown: cuando el puño se abre" (2017) se realizó este viernes en la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, que culmina el 11 de abril, siendo la primera de las ocho películas panameñas en exhibirse y que participan en la sección oficial de la muestra.



"Para nosotros como realizadores en este país, estar y estrenar nuestras películas en el IFF es un honor, un orgullo, y sobre todo una oportunidad de poder mostrarlas al resto del mundo".



Aguilar recordó que desde 2012 recabó fuera del país bastante material audiovisual, fotografías y sonidos sobre la vida de este "ilustre panameño", y no descartó que en un año o dos se puedan conseguir los fondos para hacer una película de ficción con actores, "para rescatar un fragmento importante de la vida de Panamá Al Brown".



Añadió que el documental ha sido invitado para exhibirse en julio próximo en el Festival Afro-Latino de Nueva York, y en el Festival Panafricano de Cine y de Televisión de Uagadugú, Burkina Faso, FESCAPO 2019.