Quienes somos

NEsta semana pasada ha sido especial, estuve rodeada de un montón de jóvenes raperos, en un centro joven en un municipio cercano a una capital de provincias en España. Algunos apenas habían salido de la infancia, otros ya habían superado la adolescencia hacía varios años. Eran muchachos normales, con problemas normales, de un pueblo normal, ¡y sabían lo que era un verso alejandrino! ¡Tenían claro quienes eran Rómulo y Remo! Pudieron seguir el dédalo del Minotauro y además se dejaron guiar y se fiaron de una vieja como yo en un camino que nunca habían pisado hasta ese momento. Disfrutamos, nos reímos e hicimos que el público pasara una hora muy divertida.

Después me he pasado un día recorriendo ruinas romanas, ruinas que estuvieron en uso durante siglos, que se perdieron bajo el tiempo y el polvo y que se han recuperado. Un teatro donde seis mil personas se rieron con Plauto y se horrorizaron con Hécuba. Un puerto donde miles de barcos cargaban y descargaban mercancías que recorrían un imperio. Unas termas donde los ciudadanos se reunían, ágora y mercado. Un foro, para ver y ser visto, para politiquear y discutir.

Ruinas que se recuperaron, restos que se han consolidado, haya costado lo que haya costado, expropiando, pagando, restaurando, dando valor, educando, enseñando. Herederos de un imperio que mató, desangró, saqueó, impuso lengua a sangre y gladio, se extendió sobre caminos de piedra cimentada con sangre y sudor esclavos. Un imperio que nos ha legado una lengua, un modo de concebir el mundo, ciencia, ingeniería, leyes, literatura, moral, religión, un sentido del humor, del honor. Una identidad. E iba yo después paseando por las calles y veía la gente, los herederos de aquello. Gente que sabe de donde viene porque alguien se lo ha dicho, porque sus políticos, con todas sus falencias, que son muchas, aún tienen un resto de pundonor y saben que el patrimonio cultural es lo más importante para un pueblo: la historia y el futuro. Lo que fueron y lo que son los jóvenes, lo que hacen, lo que les gusta. Un espacio para conservar la memoria y un espacio para expresarse en compases de cuatro barras en batallas de gallos.

Luego, al revisar noticias de allende los mares, me desayuno con que al INAC le han reducido, (aún más), el presupuesto y me quedo estupefacta. ¿Están ustedes de broma? ¿Son ustedes imbéciles? (Por favor, inclúyase en ese ‘ustedes' a todos aquellos que hayan tenido o tengan algo que ver con este dislate).

En un país en el que el Teatro Nacional está cerrado; los museos del interior están muertos, agonizando, o con respiración asistida; donde no hay donde exponer los últimos descubrimientos arqueológicos; no existe la investigación etnográfica extensiva y mantenida en el tiempo. Donde la gente se enreda en dimes y diretes sobre polleras, tembleques y ‘tradición'. (Obviamente, nadie habla acerca de las parumas, las naguas ni los diseños en jagua, porque a nadie le importan y porque ‘nadie' consideraría seriamente nombrar a las vestimentas indígenas ‘traje nacional'. Como si todos debiéramos sentirnos identificados con la vistosa pollera y nadie en su sano juicio pudiera hacerlo con la nagua buglé, por ejemplo).

Yo ya no sé muy bien si lo que se pretende es convertirnos en una panda de estúpidos desarraigados, o si es que ya lo han conseguido. No, señores, la Jornada Mundial de la Juventud no es más importante que la cultura de todo un país. Porque el Papa pasará, pero la herencia que nos dice quienes somos debería permanecer con nosotros y darnos continuidad e identidad. Y eso no les conviene, ¿verdad, patanes?

