Un poquito de poesía, un poquito de Brasil, un poquito de jazz...

Esther M. Arjona

earjona@laestrella.com.pa



Luciana Souza conoció a Danilo Pérez cuando ambos asistían como estudiantes al Berklee College of Music. Desde entonces, han mantenido una estrecha amistad y colaboración profesional que les llevó a compartir créditos en la producción Motherland en el año 2000.

Pérez y Souza vuelven a colaborar en el escenario, en esta ocasión para la XV edición del Panama Jazz Festival.

‘Hemos sido amigos desde el college, en Boston, y Danilo es tan fenomenal ahora como lo era en ese entonces', no duda en asegurar. Por muchos años lo he seguido como un amigo y también como una ‘fan'. Sé que está haciendo a través de sus producciones', cuenta.

‘Recibí una invitación por parte de Danilo y me encanta su talento musical, su integridad como músico y, sobre todo, cómo busca conectar la música con el trabajo social, el servicio comunitario que hace. Esa concienciación que hace es muy linda, no cualquier persona podría hacer lo mismo de la forma que él lo hace. Es su misión', detalla.

Souza considera que este impulso viene de su crianza. ‘Viene de una familia con mucha fortaleza, además, tiene unas raíces muy fuertes en Panamá, tiene muchas ganas de dar y hacer esta conexión, de Panamá con el mundo y el mundo con Panamá a través de la música', comenta la intérprete ganadora del Granmmy en 2008.

Los preparativos para esta cita empezaron a gestarse el pasado mes de octubre. ‘Danilo me invitó a dar clases por una semana con sus estudiantes en el Global Jazz Insitute, allí hablamos de venir al festival', dice. Souza viene acompañada de un grupo de estudiantes que la acompañarán en su repertorio.

‘Ellos actuarán como mi banda, vamos a hacer un repertorio con algunas cosas viejas y otras más modernas. Con Danilo, voy a hacer algunas piezas como dúo y también un par de piezas en ‘big band'.

‘Recibí una invitación por parte de Danilo y me encanta su talento musical, su integridad como músico y, sobre todo, cómo busca conectar la música con el trabajo social'. LUCIANA SOUZA CANTANTE Y COMPOSITORA BRASILEÑA DE JAZZ

Pero aparte de esta variada participación que se llevará a cabo en la noche del martes en el Teatro Ateneo el martes 16 y en el concierto de gala del festival, el miércoles 17 de enero en el Teatro Anayansi, Souza está muy interesada en escuchar las demás propuestas musicales que se presentarán en el festival.

Sobre su participación con Danilo, la vocalista afirma que si bien, se planifica algo, ‘las cosas más bonitas regularmente ocurren espontáneamente y él es tan creativo… siempre me sorprendo con lo que él crea', asegura.

Y es que para Souza, eso es jazz. ‘Es lo que todos amamos del género, lo inesperado, las posibilidades que siguen apareciendo, con Danilo, con quien llevo años haciendo música, es algo que amo mucho, te lleva hasta el borde, hasta el límite, no sabes qué va a pasar', explica. ‘Yo siempre tengo algo de miedo, (dice riendo), pero como él es muy buena gente, no te deja caer, siempre te protege, te rescata. Cuando estás a punto de tocar el piso te levanta, y tiene una cosa bella, que no es fácil de hacer, él tiene el regalo de hacer feliz a la gente con su música, es algo muy especial que ha cultivado mucho y entiende profundamente'.

Para Souza, lograr esta atmósfera es justamente lo más bello de dedicarse al jazz. ‘Abrirse y revelarte a cosas sorprendentes que no puedes anticipar que van a ocurrir. Cuando esto sucede, la música te cosas del mundo, de tu espiritualidad, del planeta, de la gente'.

Los músicos llaman a esto entrar en ‘la zona'. ‘Es algo que pasa o no pasa, pero cuando estás allí y tienes esta conexión con los músicos, con la gente, con todos, es como estar con Dios, una cosa que te conecta a lo divino. No vivo para esto, pero vivo sabiendo que la posibilidad existe. Como cantante es algo que me fascina me lleva de vuelta siempre a estar en escena, cantando', especifica.

La intérprete está convencida de que el público disfrutará su intervención en el festival. ‘Los estudiantes tienen un nivel increíble. Gente buena, músicos divinos, estoy feliz e estar con ellos'.

SUS PRODUCCIONES

La más reciente producción de Luciana Souza es Speaking in tongues de 2016.

‘Este disco fue una propuesta de hacer algo con gente de distintas partes del mundo, como un diálogo, algo moderno pero a la vez primitivo. Tiene lo moderno del jazz pero la música es de raíz primitiva, ritmos, armonías y melodías muy simples para lograr una conexión inmediata y a través de ello crear algo nuevo', Para Souza el proyecto representó todo un experimento pues ‘yo he hecho discos más tradicionales, más calmados y esta música es algo como más animal...', manifiesta. Para la vocalista fue posible hacerlo porque trabajó con músicos que no tiene restricciones', Según Souza, resultó en una experiencia muy interesante, ‘son músicos que pueden mucho, saben mucho, que tienen ese espíritu también y entonces me elevan, me llevan al espacio', asegura.

Souza está actualmente escribiendo música para un trío con el guitarrista brasileño Chico Pinheiro y el bajista de neoyorkino Scott Colley. ‘Vamos a hacer un concierto en New York unos días antes de ir Panamá, una presentación en la que vamos a hacer cosas de Brasil, cosas nuevas mías, poesía, y una cosa mas viejas, más tradicionales, como canciones de Bahía, así que estoy haciendo lo que hago siempre, un poco de poesía, un poco de Brasil, un poco de jazz, sigo bebiendo de estas fuentes, de música', concluye.