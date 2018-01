Panamá, un musical

Esther M. Arjona

Corren los locos años veinte y en la naciente ciudad de Panamá muchas cosas ocurren. Con el Canal de Panamá, construido por los estadounidenses, las influencias americanas calan en la moda y la música, pero la identidad latina se mantiene. La música toma un gran auge, la Ave. Cuatro de Julio se convierte en el centro de diversión nocturna y un nuevo invento, la radio, abre mucho más las posibilidades de aquellos que quieren probar suerte en la industria del espectáculo.

En este ambiente festivo se desarrolla Panama: the Musical, espectáculo musical que será estrenado el próximo 1 de febrero en el Teatro Ateneo en Ciudad del Saber.

La producción de esta obra musical, escrita por Rob y Yolanda Van Der Kolk, está compuesta por el dramaturgo Robert McQueen, quien ha sido Director Asociado del musical MAMMA MIA en Broadway, bajo la dirección de la panameña Monalisa Arias; el maestro Dino Nugent en la dirección musical y el reconocido supervisor internacional de música, David Warrack e incluye un reparto de artistas y músicos panameños, que mezclarán sus actuaciones con los bailes latinos, el Charleston y el Foxtrot de principios del siglo pasado. ‘Piensen que Moulin Rouge se encuentra con West Side Story en el Canal de Panamá', se atreve a decir T. Rob Brown, su productor.

ELENCO NUEVOS TALENTOS Y FIGURAS RECONOCIDAS Alexandra Córdoba - Melody Gaby Gnazzo - Mama Yael Danon - Harmony Julio Barsallo - Tito Juan Caballero - Radio Cassanova Randy Dominguez - Eddie Machete Leonte Bordanea - Detective Lorenzo Victoriano Emely Myles - Yavida Henry Twohy - RCA Bossman Raquel de la Guardia - Swing roles

Sin embargo, tras los micrófonos y escenarios subyace una historia de amor ‘Melody y su novio Tito tienen el sueño de escribir y cantar canciones para la radio, algo totalmente nuevo en ese momento', cuenta Alexandra Córdoba, quien personifica a Melody. ‘Ellos logran tener la oportunidad de hacer este sueño realidad, pero a la a la vez, tienen que separar sus caminos', agrega la actriz, sin querer revelar mucho sobre el argumento de la obra.

Melody se encuentra en un dilema, debe decidir si continua luchando por sus sueños junto a Tito o si deja atrás atrás ese camino por el bien de su familia.

Yolanda Van Der Kolk-Brown, coguionista de Panama: The Musical asegura que, a través de este relato mucha gente se relacionará con la premisa de la historia donde el amor verdadero es incondicional y sus protagonistas deben definir sus ambiciones ‘antes que otros elijan por ellos'.

LA PUESTA EN ESCENA

Esta obra marca el debut de Alexandra Córdoba, quien no podría estar más emocionada con su papel en este musical. Se enteró de las audiciones a través de las redes sociales y decidió participar. Luego de tres nuevos llamados, la producción decidió durante el mes de diciembre quiénes formarían parte del elenco y empezó así su aventura.

EN INGLÉS Panama: The Musical Panama, The Musical es un proyecto pensado para un público de habla inglesa, principalmente turistas y expatriados residentes en Panamá. ‘Hay poca oferta cultural para este público y sus creadores, quienes viven en Panamá vieron esa oportunidad de hacerlo', dice Monalisa Arias, directora del proyecto. Sobre este tema, Rob Brown, escritor y coproductor de PANAMÁ: The Musical, establece que el musical se ha desarrollado para el mercado de habla inglesa porque ‘queremos enseñarle al mundo el talento y las habilidades que Panamá tiene que ofrecer'. Brown explicó que la obra principalmente será en inglés, aunque incluirá un 25% de palabras y frases en español porque ‘para bailar no existe idioma'. Y claro, se espera que los panameños también asistan al teatro y se interesen por el musical que revive un momento muy específico de la historia del país. La puesta en escena se inicia el 1 de febrero y se extenderá hasta el 4 de marzo, exceptuando los 4 días de carnaval, en el Teatro Ateneo de Ciudad del saber. Como un producto establecido para público turista, el montaje tiene proyectado presentarse cada febrero, en temporada alta, para que pueda ser disfrutado por los visitantes También se espera, más adelante, llevar el espectáculo a su internacionalización en Latinoamérica y Canadá, aunque el primer objetivo de su directora es llevar esta primera temporada al éxito.

‘Jamás imaginé estar en un proyecto teatral-musical, como este', dice con sinceridad. Aunque la música no es ajena para Alexandra, quien ha cantado desde los 7 años y estudió clarinete clásico por 10 años, en términos teatrales recién marca sus inicios.

‘Estando en la universidad participé en un proyecto que se llamó ‘Broadway Oper Show', que me dio las alas y pude conocer cómo se desarrolla y ejecuta una obra teatral con música incluida, y allí fue donde me enamoré del teatro, dije allí es donde yo puedo cantar y expresarme', dice.

Aelxandra se hizo del papel principal en Panama: The Musical, lo que fue una sorpresa para ella, pero encara el reto con un gran entusiasmo. ‘La experiencia ha sido muy gratificante, he aprendido bastante, cada día aprendo más de la parte actoral y junto con el grupo tanto de actores como de producción, hemos logrado una buena química de trabajo, nos manejamos de manera muy profesional , nos estamos divirtiendo y además me están pagando por esto... es perfecto', asegura.

En tanto, Monalisa Arias, a cargo de la dirección considera que ‘esta es una obra pionera en Panamá y utilizo esta palabra no porque me guste la obra ni porque soy yo la directora, sino porque el engranaje que hemos utilizado no se había establecido en Panamá', afirma.

Se trata de una obra musical original, que está en pleno desarrollo. Rob Brown y Yolanda van der Kolk- Brown son una pareja de canadienses radicados en Panamá que vieron la oportunidad de producir una pieza teatral musical para un público desatendido: turistas y expatriados angloparlantes residentes en Panamá. Brown, y van der Kolk -Brown desarrollaron la historia y temas musicales, la dirección artística está en manos de Arias, mientras que la dirección musical recae sobre el también panameño Dino Nugent, pero además se han sumado al equipo de producción figuras de renombre en sus campos.

El dramaturgo Robert Mc Queen, basado en Nueva York y quien fue director asociado del exitoso musical Mamma Mia, está asesorando así como el canadiense David Warrack quien ha escrito 75 musicales y ha participado en otros 250. ‘Crear una obra aquí en Panamá, con ese calibre es un lujo. Como alguien que estudió fuera de Panamá y conoce el trabajo que se hace afuera y se hace aquí, puedo decir con certeza que es el primer proyecto de este tipo que está enmarcado en Panamá', dice Arias.

Y es que, a diferencia de musicales que ya han sido montados y presentados en otros escenarios, en la puesta en escena de un musical en desarrollo los cambios son constantes.

‘Si tienes una obra en desarrollo solo estás cambiando el libreto. En un musical en desarrollo debes cambiar libreto y música. Hemos estado lidiando con cambios diarios en las líneas, en las canciones, su ubicación en el libreto y esto empuja la paciencia de los actores', detalla Arias.

La directora explica que en una obra que está por ser estrenada se hace una minuciosa examinación de personajes, de escenas, ‘es como una escultura en que el barro está fresco y tienes que ir moldeando y no vas a parar y ya en el escenario, seguirán los ajustes'.

En estas sesiones de ajustes no solo participan los actores y directores artísticos sino también el personal técnico (luces, vestuario, escenografía), para asegurarse de que todo el equipo va al mismo paso y que todo va en una sola dirección.

Para Córdoba, justo este proceso ha sido el más enriquecedor de todos. ‘Hemos analizado cada canción, cada acto, hemos eliminado, agregado, cambiado... en el caso de las canciones, la idea es que cada pieza esté acomodada a su intérprete par que todo se ejecute de la mejor manera', explica.

UNA GRAN EXPERIENCIA

Para Arias, a pesar de lo complejo de el proceso ha sido muy ‘hermoso' porque el elenco ha tenido una muy buena actitud, cosa que no es el resultado de la mera casualidad. ‘Yo hice una serie de talleres para crear el sentido de grupo, trabajar a la manera de una compañía de actores, establecer confianza el uno en el otro y también discipina. Mi interés era que se dieran cuenta de cómo un equipo enfocado llega a un trabajo de más peso, más trascendental. Y les gustó, afortunadamente aceptaron eso', dice orgullosa.

‘Ellos debían sentir esa confianza y esa seguridad de trabajar con este material nuevo, saber que tienen el respaldo de la producción, saber que estamos velando por su bien y que los cambios que se están haciendo se hacen por el bien de la obra. Y estoy muy contenta con los resultados, las personas adecuadas han llegado al proyecto en el momento justo. Son estas personas las que quieren que el proyecto salga adelante, que creen en él. Eso es muy hermoso', agrega Arias.

Panama: The Musical ha sido para su directora ‘una de las oportunidades más grandes que he tenido, el reto más grande que he tenido y por ello, la satisfacción más grande que he tenido', dice sin dudar.

Ha representado elevar sus esfuerzos a estándares nacionales e internacionales del más alto nivel, incluso abordando situaciones que no necesariamente estén en la descripción de su trabajo. ‘Toca ponerse todo tipo de sombrero para hacer que la obra salga adelante; una lección muy importante que me dio David Warrack: 'tienes que hacer lo que tienes que hacer para que la obra sea exitosa, no puedes dejar de hacer algo porque no es tu trabajo'. En últimas, es tu nombre el que está en juego, además del sentido de reponsabilidad que yo siento hacia el elenco, me debo a ellos, y el propósito es hacer el mejor producto posible, par que ellos brillen porque al final son ellos los que aparecen en escena'.

El elenco tiene un interesante balance entre la experiencia y los nuevos bríos. ‘Contamos con los talentos renombrados de Gaby Gnazzo, Randy Domínguez y Leonte Bordanea, gente que ha estado muy presente en el teatro musical, pero también con mucho talento joven. Es un proyecto amplio donde está participando mucha gente joven con mucha hambre de aprender y a veces esa hambre te imprime un profesionalismo enorme, ayuda a establecer un nivel súper alto.', asegura Arias.

Alexandra Córdoba, por su parte, está consciente de que las expectativas sobre Panama: The Musical son muy altas, pero le parece que están ‘perfectas porque sabemos que estamos dando lo máximo de nosotros y lo que hemos trabajado está también en el punto máximo. La historia es muy bonita, habla del amor, los sueños, la perseverancia y ofrece un lindo mensaje al público. Deben tener expectativas altas porque de esa manera nos vamos a entregar al público', concluye.

EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Yolanda van der Kolk-Brown

Co- escritora y compositora.

Estudió arte y fotografía en OCA y Ryerson en Toronto, y por más de 20 años una de las más prominentes fotógrafas en los campos de moda, belleza y corporativo. También es pintora, artista gráfica cantante y ahora, escritora.

T. Rob Brown

Co-escritor , productor ejecutivo y gerente general

Se ah dedicado los últimos 35 años al mercado de artes a través de su empresa Arts Marketing Services www.artsmarketing.com. Ha sido columnista de viajes, ha escrito un blog sobre retirados, www.retirementdetectives.com, cicno obras teatrales , un guión, cuatro musicales de asesinato-misterio y es cofindador del International Film Festival of Panama http://iffpanama.org/en/iff-panama-foundation. Es también el director artístico de PaCT - Panamá and Coclé Theatre.

David Warrack

Co-productor, supervisor musical

Es el escritor musical más producido en Canadá con más de 70 musicales en su haber, incluyendo algunas de las obras 'con mayor duración en escena en su país.

Robert McQueen

Dramaturgo

Director, dramaturgo y maestro, ha trabajado en Estados Unidos, Canadá y en otros países. En Broadway fue director asociado de MAMMA MIA y dirigió las compañías de teatro responsables del show para la gira nacional en Estados Unidos, Las Vegas, Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires

Tara Van der Kolk

Co-escritora-compositora

Cantante, compositora, graduada de The Rosedale Performing Arts School en Toronto. Aunque ha participado en producciones musicales, es su debut como compositora.

Monalisa Arias

Directora

En Panama', dirigió recientemente Cats y Seussical The Musical par ala Embajada de Estados Unidos en Panamá. Es la dorectora artística de The Space, centro cultural alternativo. Recibió su entrenamiento en The London Drama Academy, The College of William and Mary, The Society of American Fight Directors y The Center for Movement Theatre.

Dino Nugent

Director musical

Director de orquesta, es profesor en el Instituto Nacional de Cultura He y participó como pianista, arreglista y co productor de ‘La Rosa de los vientos', cd ganador del grammy del cantante-compositor Rubén Blades.

Rigoberto Rodríguez

Coreógrafo

HA realizado trabajos coreográficos para artistas nacionales e internacionales. Ha sido desde 1997 el coreógrafo de la Teletón 20-23 así como de otros proyectos nacionales como Señorita Panamá, Cantando por un sueño, Bailando pro un sueño, y la Gala de la reversión del Canal.