Panamá impulsará diplomacia cultural para contribuir al desarrollo sostenible

La directora general de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional de la Cancillería, Selina Baños, explicó que el Gobierno está elaborando una estrategia nacional de diplomacia cultural, ya que la cultura es un elemento fundamental "para la resolución de conflictos".



Baños aseguró que la diplomacia cultural facilita los diálogos interculturales y ayuda a comprender la diversidad, de tal manera que la misma no se convierta en un foco de conflictos.



"La diplomacia en sí misma siempre debería tener un componente cultural, ya que el mundo es intercultural. La cultura, además, siempre es sinónimo de desarrollo y muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se entienden si no se hace una aproximación cultural", aseguró la directora general.



El ministerio panameño celebró esta semana un taller sobre la materia en el que participó el experto cubano Lázaro Rodríguez, para quien la diplomacia cultural "no es una simple herramienta de soft-power (poder blando)" y "debe ir más allá del patrocinio de giras artísticas".



"Hay muy buenas experiencias internacionales en diplomacia cultural, como el Instituto Cervantes de España o la Alianza Francesa", afirmó Rodríguez.



Baños explicó que Panamá tiene influencia afroantillana, ibérica, china e indígena y que por eso es necesario buscar una herramienta propia, basada principalmente en el cine, la gastronomía y la música.



"Nosotros tenemos que buscar nuestro propio Instituto Cervantes. Tenemos que buscar algo más criollo, ya que somos un país que tenemos muchas razas, somos un crisol", añadió por su parte la funcionaria panameña.



"La diplomacia cultural debe promocionar la diversidad cultural del país en foros internacionales y misiones en el exterior, de forma que contribuya al desarrollo de comunidades culturales y creativas del país, particularmente pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, entre otros", concluyó el experto cubano.