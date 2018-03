La Palestina de Bansky

Ursula Kiener Ford

The Walled Off Hotel de Banksy es un hotel tan excéntrico que se ha vuelto un destino turístico. Siempre le digo a los hoteleros que los turistas van a visitar el destino, no su hotel, pero en este caso es lo contrario. El local es parte del destino y se encuentra frente a la pared de seguridad israelita en ‘West Bank', en el pueblo de Belén, en Palestina.

Como agente de viajes me toca ir a inspeccionar hoteles antes de ofrecerlos a mis clientes. La mayoría son similares en apariencia y servicio, especialmente las grandes cadenas. Es muy raro encontrar un hotel realmente único, como el Banksy.

LA PARED DE LA DISCORDIA

Si visitas el Medio Oriente debes tratar entender el conflicto entre Israel y Palestina. De manera resumida, Israel tomó control de West Bank en 1967 después de la guerra de los 6 días.

Casi tres millones de palestinos viven en esta zona. Para poder salir de su país tienen que pasar por seguridad israelí. La pared de West Bank fue creada en el 2000 como una iniciativa del gobierno israelí para controlar los bombardeos suicidas y actos de terrorismo. Cuenta con 708 kilómetros (440 millas) y es considerada como una violación de la ley internacional.

Los palestinos consideran la pared como una violación de su derecho de movilidad y la llaman una segregación racial o una pared de apartheid. Como signo de protesta, los palestinos decidieron empezar a pintar la pared con grafiti. Los mensajes tradicionalmente eran para crear conciencia sobre el conflicto.

LA PRISIÓN MÁS GRANDE

Banksy, uno de los artistas de grafiti más famosos a nivel mundial, visitó Palestina entre 2005-2007. Aquí creó algunas de sus piezas más icónicas. Hizo nueve en la pared en Belén y se volvieron virales.

Pero no todos se sentían satisfechos. Una señora de Palestina le dijo: ‘no queremos que esta pared sea hermosa, la odiamos. Vete para tu casa'.

¿Qué tan ilegal puede ser vandalizar un muro si el mismo muro fue considerado ilegal por la Corte Internacional de Justicia? El gobierno israelí está construyendo un muro que rodea los territorios palestinos ocupados. Tiene tres veces la altura del muro de Berlín y eventualmente se extenderá por más de 700 kilómetros.

La Corte Internacional de Justicia el año pasado emitió una resolución sobre la ilegalidad del muro y su régimen asociado. Básicamente, convierte a Palestina en la prisión al aire libre más grande del mundo.

Visité la zona en noviembre del 2017. Ya no están todos los artes de Banksy o por lo menos no los vi todos. Parece que han pintado sobre la pared.

Los mensajes de Banksy estaban encaminados en crear conciencia de la situación y pedir la paz. Lo que es cierto es que después de los grafiti la violencia ha menguado.

Los artes nuevos no tienen nada que ver con el conflicto de Palestina con Israel. Sino son ataques a Trump, que también ha sido el más notorio defensor de la idea de edificar paredes en la actualidad. Uno de los artes muestra al presidente de Estados Unidos utilizando un kipá, con una leyenda que dice: ‘Te voy a construir un hermano'. En otro aparece Hillary Clinton diciendo: ‘¿qué pasó?', ‘Yo pasé', responde Trump.

LA PEOR VISTA DE PALESTINA

Una parte de la pared de West Bank, con 26 pies de alto, está ubicada justo al frente de The Walled Off Hotel. El botones es un chimpancé vestido de rojo y que carga un par de maletas.

PLANEA TU VIAJE Palestina es un estado con reconocimiento limitado ubicado en el Próximo Oriente Duración del vuelo: 16-20 horas a Tel Aviv Costo vuelo: $1200-1800 Horario: GMT+3 / 7 horas más que Panamá Costos en destino: bajos Visa: No Dato importante: Palestina no tiene aeropuerto. Debes volar a Tel Aviv, ir a Jerusalén en tren o bus y luego cruzar a Belén.

Aparte de las obras de Banksy, The Walled Off Hotel tiene una galería de arte con obras de los artistas palestinos más famosos.

Los cuartos van de $60 a $965 la noche por la suite presidencial. La habitación más básica es estilo hostal con barracas israelitas. Toda la decoración es real e incluye un armario, caja fuerte y baño compartido. El hotel tiene dos categorías de cuartos llamadas ‘Artista' y ‘Escénico'. Los ‘cuartos artista' están hechos por artífice incluyendo Banksy, Sami Musa y Dominique Petrin. Mientras que los cuartos escénicos tienen vistas de la pared y de la torre de vigilancia del ejército.

La suite presidencial esta ‘equipada con todo lo que un jefe de estado corrupto necesitaría', incluyendo una bañera para cuatro, librería, cine en casa y jardín en la azotea.

Si te quedas en cualquier cuarto, sin incluir las barracas, debes dejar un deposito de $1,000 en tu tarjeta de crédito. Esto se debe al hecho que vas a dormir con valiosas obras de arte. El personal del hotel inspecciona la habitación cuando haces el check-out para verificar que las personas no hayan dañado o robado nada.

THE WALLED OFF HOTEL NO ES UN CHISTE

Si visitas la página web de The Walled Off Hotel y vas a la sección de preguntas te sorprenderás al descubrir que la primera pregunta es: ‘¿esto es una broma?'

El hotel no es una broma, es real. Lo que no se sabe por cuánto permanezca abierto. Por el momento la página web sólo acepta reservas hasta el 1 de febrero del 2018.

La mayoría de los turistas no se quedan en un hotel en Belén sino que van solo por el día y se hospedan en Jerusalén. Hay compañías que hacen el tour si deseas ir con un programa organizado. También puedes ir por tu cuenta y alquilar un tour en taxi. Esto fue lo que hicimos nosotros y fue muy económico.

Belén se ha convertido en un destino turístico por todos sus sitios religiosos. Jesús nació aquí, en un pueblo al sur de Jerusalén que es parte de West Bank. Los turistas van a ver todos los lugares religiosos, incluyendo la Iglesia del Santo Sepulcro, la Gruta de la Leche y el Campo de los Pastores.