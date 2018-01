El otro mandamiento

Mónica Miguel Franco

No digan que no lo sabían, hasta su Maestro se lo avisó en Mateo 7:12, ‘Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos (…)'. Aunque claro, como del bendito libro cada uno de los soplagaitas y chupacirios que últimamente nos gobiernan toma solo lo que le conviene y lo manipula a su gusto y gana, no me extraña que tampoco hayan caído en cuenta de lo que esto quiere decir.

Vamos a traducirlo, para ver si así lo captan: como trates te tratarán. ¿Lo pillan? Dejen de asentir, que yo creo que aún no lo tienen ustedes muy claro.

Será mejor que les dé ejemplos, a ver si así van digiriéndolo, al señor que gobernó en el periodo anterior lo llamaron de todo: ladrón, corrupto, drogadicto… Dijeron horrores de él y de las personas que lo rodeaban. Y después de las invectivas, ustedes, los que ahora salen a darse golpes de pecho, se iban a casa descansados, tan a gusto como cuando has cagado. A este señor hasta se permitieron el lujo de pegarle, y los que ahora cierran filas en defensa del que se esconde, aplaudieron como focas el despropósito.

Las tornas han cambiado para ustedes, Vortuma giró la rueda, los que antes les tiraban flores ahora les tiran mierda. También a su dios las hordas lo recibieron con palmas y luego gritaron ‘¡Barrabás!'.

¿Ustedes se creen que iban a irse de rositas? ¡Já! ¿Ustedes se creen que la plebe, ese animal indecente y descabezado no se iba a revolver contra ustedes? ¡Já, já! ¿Ustedes creen que va a servir de algo su intento desesperado de censurar las redes sociales? ¡Já, já, já! Ni siquiera voy a hacer comentarios acerca de la payasada del comunicado ministril.

Ya pasó el momento en el que podíamos creernos que la culpa de los malos era aún del gobierno anterior. Ustedes han sido un desastre, la corrupción sigue existiendo entre ustedes, bien acurrucadita y a salvo y todos lo sabemos, aunque se empeñen en hacernos pasar por tontos. Tienen ciudades ahogadas, patrimonio cultural al borde del desastre, el poder adquisitivo bajo mínimos. Hay miles de niñas embarazadas por culpa de la mojigatería y el fanatismo pero cifran todo su empeño en un evento religioso que ocurrirá dentro de un año ya que se han dado cuenta de que no han podido ni siquiera evitar que parte de su población siga cagando en un hueco y no tenga agua corriente. … ¿y pretenden que la gente no les llame de todo menos guapos?

Esto, hasta donde yo sé, es una democracia. El poder soberano reside en el pueblo, en todo el pueblo, no solo en los que rezan con ustedes. Cada porción de sociedad tiene su parte de aquel poder soberano para manifestarse y expresarse. Negar este derecho es conculcar un derecho inalienable en cualquier sociedad democrática.

¿Quieren ustedes que no los tachen de corruptos? Den la cara y permitan que los juzguen por sus relaciones con Odebrecht, las pasadas y las actuales, por poner solo un ejemplo.

¿No quieren que los insulten delante de sus familias? Compórtense entonces dignamente y con honradez intachable, ya verán como de donde no hay no se puede sacar y los que los atacan se quedarán sin argumentos.

El que no la debe no la teme, señores, ustedes creían estar por encima del bien y del mal, y están saboreando lo que el soberbio ángel que se sentaba a la derecha de su dios sintió cuando le patearon el culo y lo despeñaron al Infierno.

