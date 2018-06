Soy Mariale 507 sigue conquistando corazones

Yelina Pérez S.

Su amor por la música inició cuando tocaba piano en su casa. Hoy, con tan solo nueve años de edad, María Alejandra Aizpurúa Ordóñez, conocida por sus seguidores como Soy Mariale 507, es toda una artista, se encuentra promocionando su presentación este 17 de junio en el hotel Riu Plaza Panamá a las 4:00 de la tarde, una actividad a beneficio de la Fundación Los Niños Tenemos Derecho a Soñar.

La pequeña cantante afirmó que este evento también es parte de su gira internacional ‘Soñando Despierta Tour', la que empezó en Perú este año. ‘En abril de este año hice una presentación en el Teatro Municipal del Cusco, en Perú, y ahora me presento en Panamá este mes. Pero la gira continúa en julio próximo en Colombia; en septiembre, México; en diciembre, República Dominicana y Ecuador; y en enero de 2019, en Canadá'.

LA NUEVA APUESTA POP

Contó en una entrevista que todo empezó con el piano. ‘Aprendí desde muy pequeña a tocar el piano pero solo de oído y viendo videos en Youtube piezas como ‘Para Elisa', del compositor alemán Ludwig van Beethoven, y como me gustaba mucho manipular el piano, tuve que afinar la parte teórica en una escuela de música para conocer las notas musicales. Más tarde me di cuenta de que también me gusta el pop rock ', comenta la pequeña.

Actualmente Soy Mariale 507 cuenta con tres canciones estilo pop rock , cuyo primer sencillo es ‘Soñando Despierta', ‘Shining like a rockstar' y ‘Cosas de mi edad', temas escritos por Mikk D' Wolff y producidos en Trilogy Studios por Danny Mellado y mezclados y masterizados por Mario Spinali. Entre los más grandes logros de Soy Mariale 507 están el opening como artista invitada por Panamá del show de Disney Jr. Express, del Capitán Topa, en septiembre de 2017 y su participación en la Teletón 20-30 ese mismo año en la tanda infantil. ‘Fue en febrero de 2017 que inicié en los escenarios porque ya había participado en concursos como ‘Oye mi Canto' de TVN Panamá, y fui artista invitada en Miss Chiquitita Panamá, como también en el teatro Inida y Anita Villalaz', añadió. Otras cosas que hacen destacar a Mariale es su apego con las redes sociales puesto que es una youtuber y en sus videos aparece haciendo recetas de cocina, tocando el piano y cantando. Además, postea tags, escribe blogs y retos, todo esto para que sus ‘‘pastelitos”, como les llama a sus seguidores, la conozcan un poco más.

¿Por qué ‘pastelitos'? ‘Un día estaba con mi hermana Dafne Michelle —quien edita mis videos y toma las fotos— ideando un sello o un nombre para mis suscriptores y en medio de un relajo dije ‘pastelitos' y se quedó así', recordó la joven cantante con más de 12 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Además, posee un fans club en la misma red social denominado ‘Soy Mariale Army Panamá' con 151 seguidores.

EN PANTALLA CHICA

La joven estudiante de la Escuela Franco-Panameña y también cuadro de honor estará próximamente en la pantalla chica. Un productor panameño —quien pidió reserva de su nombre, por el momento— le propuso realizar la novela infantil que llevará el nombre de su canción ‘Soñando Despierta' y donde ella será la protagonista. ‘Soñando Despierta será una serie infantil y musical de solo doce capítulos', dice.

Mientras tanto, Soy Mariale 507 se mantiene apoyando a la Fundación Latidos y la Fundación Los Niños Tenemos Derecho a Soñar, y aporta al proyecto ‘Inclumoda', del Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe).

‘La niña hace mucha labor social, porque uno de sus ideales desde que inició con la música es que todos sus ‘pastelitos' son iguales y todos tienen derecho a soñar, por eso ayuda a los niños, porque de nada vale tener tanto dinero si al final no valoramos o tenemos esa empatía con los demás', puntualizó Ruby Esmeralda Ordoñez, madre y manager de Soy Mariale 507.