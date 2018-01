Israel dijo presente en el festival de Jazz

Yelina Pérez S.

A las 9:00 de la mañana, del viernes 19 de enero, el salón 301 del edificio 105 en Ciudad del Saber estaba atestado de jóvenes estudiantes y adultos, quienes observaban con atención al músico israelí, Yogev Shetrit y su banda Trio New Path compuesta por Stav Goldberg en el piano y Meni Welt en el bajo, invitados a la celebración de los 15 años del Panama Jazz Festival, un evento que reunió a una gran cantidad de músicos nacionales e internacionales con el fin de inspirar, educar y proporcionar las herramientas necesarias para construir un futuro mejor para las personas y sus comunidades.

Mientras, Shetrit compartía sus conocimientos, más estudiantes panameños y de los países invitados, se acercaban al aula. No era para menos. Cada ritmo era muy contagioso, tanto así que un grupo de jóvenes que estaban en la sala se apoderó de los instrumentos de los músicos israelí, mientras Shetrit los dirigía y el público los acompañaba con las palmas de las manos.

Al terminar la clínica musical —que duró dos horas— el compositor recomendó a los estudiantes escuchar al músico marroquí, Hamid El Kasri y al, isarelí Mike Koruchi, artistas que según Shetrit son fuentes de inspiración.

Los jóvenes que asistieron a estas clínicas musicales de seguro se llevaron una gran experiencia y mucho conocimiento, así lo afirmó Orlenis Chong a La Estrella de Panamá.

‘Me ha parecido muy interesante y muy entretenida, ya que, Shetrit ha soltado mucha teoría musical la que ayudará mucho a los que están estudiando trombón, batería, bajo, instrumentos que veo aquí', señaló Chong, quien fue parte del staff de las clínicas musicales.

La joven, de 17 años, aseguró que el músico israelí es uno de pocos que hizo del ‘ensamble una clase más que una presentación musical. Me ha gustado que hizo a los chicos partícipes de su propia presentación'. Chong agregó que actualmente toca el instrumento llamado eufonio y considera que el jazz es como una conversación que ayuda a la persona expresarse, ya sea, si está triste o feliz. ‘El jazz cuenta historias guardadas al igual que el blues', dice.

‘Te aseguro que muchos de las que llegaron a estas clínicas musicales durante el Panama Jazz Festival se fueron a sus casas con ganas de tocar algún instrumento musical, porque eso es lo que hace el jazz contagiar a las personas', afirmó.

Por su parte el trombonista, Josías Herrera, afirmó que ‘es lindo tener la oportunidad de conocer estilos de músicas de otros lugares'.

‘Ver la música desde el punto de vista de alguien que viene del extranjero te llena de más conocimientos y con esto no quiero decir que en Panamá no hay profesionales, sino que es bueno traspasar las fronteras para saber cómo se mueve la música en otros lugares', aclaró Herrera.

Añade que ‘Shetrit es un gran baterista y lo que me encantó de él es que tiene muchas influencias de ritmos europeos que muchos no conocemos, ya que, por nuestra posición geográfica, solo nos quedamos con los ritmos latinos'. ‘De esta experiencia me llevo las ganas de aprender más, me doy cuenta de que hay mucho más que conocer de la música y sobre todo seguir practicando, falta mucho por aprender', expresó el estudiante.

CONOCIENDO A YOGEV

Sin duda, el jazzista Yogev Shetrit no es un músico cualquiera. Estudió en el Drummers Collective en Nueva York en el 2005 y recibió una beca completa para estudiar en el Rimon Scchool of Jazz and Contemporánea Music en 2006 -2007. Además fue miembro fundador de Coolooloosh (en 2003 hasta el 2014), un grupo de funk y hip-hop aclamado por la crítica y que recibió una gran proyección internacional al viajar por Estados Unidos, Canadá, México y Europa.

Shetrit toca la batería y la percusión y señaló que comenzó a explorar el jazz a los 19 años y se lo debe a su madre.

Comenta que es un artista que le encanta experimentar por eso nunca se va por un solo ritmo. Así como le gustan los ritmos de Marruecos y del Mediterráneo, también le fascinan los ritmos latinos como brasileños, cubanos, peruanos, chilenos y argentinos como la chacarera.

Para Shetrit es la primera vez en Panamá y no dudaría en volver si lo invitan nuevamente. Luego de culminar el Panama Jazz Festival el pasado sábado 20 de enero el compositor israelí viajó a Costa Rica donde impartirá dos talleres y presentará tres conciertos de jazz.