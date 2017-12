Homenaje a la aventura de la libertad

Mariela Sagel

En la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) que tuvo de invitado de honor a Madrid se le rindió un merecido homenaje al filósofo, novelista, ensayista e intelectual español Fernando Savater.

Muchos recordarán cuando este pensador vino a Panamá a hablarnos de ética, cuyos libros han sido de cabecera para muchas familias, justo antes de las elecciones de mayo de 2014. Pretendíamos dar un mensaje claro a la población sobre la urgencia de adoptar políticas éticas a todos los niveles y la convocatoria fue masiva, de casi 900 personas que llenaron el domo de la Universidad de Panamá. Algunos políticos se hicieron presentes en esa imperdible ocasión de escuchar una voz erudita, autorizada y decidida pero lamentablemente solo un candidato a puesto de elección asistió. Ni pensar que los del partido que entonces estaba en el gobierno y los que están en el actual asistieran: ellos no entienden ni lo que es cultura, ni intelecto, ni ética y mucho menos, compromiso.

‘A los 15 años empecé a descubrir otro mundo, el de la filosofía y a leer a Nietzsche. Pero no entendí nada hasta que leí a Fernando Savater', JORGE VOLPI

En esta ocasión, en Guadalajara, asistieron más de mil personas, con aplausos cerrados y de pie ante el intelectual de nivel mundial, que además de su erudición, derrocha humor en sus intervenciones. Los escritores mexicanos Jorge Volpi y Juan Villoro, su editor español Carlos Revés y el director editorial de Penguin Random House, Ricardo Cayuela, hicieron la presentación con elogiosas disertaciones sobre la vida y obra de Fernando Savater. Cuando ellos terminaron él dijo, con su contagiosa jocosidad, que le gustaría conocer a esa persona de la cual estaban hablando.

PRESENTA RAÚL PADILLA

El presidente de la FIL empezó diciendo que su defensa de la libertad, el pluralismo y la fraternidad, ha sido siempre inflexible en todas las épocas, tanto ante el franquismo como ante el terrorismo vasco. Desde la publicación de Ética para Amador este libro se ha vuelto indispensable para todas las generaciones españolas y del mundo. A sus 70 años y sus gafas inconfundibles, Savater nos recuerda que la filosofía y la ética pueden salir a caminar por las calles, le dan la mano a los niños y los jóvenes y los ayudan a ser más felices y ciudadanos más plenos. Con su sentido del humor, su fina ironía y su estilo accesible, Savater nos ha enseñado a mirar de renovada manera a la filosofía, particularmente a los filósofos como Nietzsche y Spinoza, y también a escritores muy populares como Jack London y Sir Arthur Conan Doyle e incluso los cómics de las novelas gráficas. Ha publicado cientos de artículos, ha formado partidos políticos y ha sido candidato a senador. No se ha conformado con interpretar al mundo, se ha jugado su comodidad y su seguridad para cambiarlo, para hacerlo más generoso, más habitable. Savater es el filósofo de la libertad que hoy, más que nunca, debe ser escuchado'.

HABLA RICARDO CAYUELA

Se refirió a que las claves de la modernidad que ha estudiado Fernando Savater nacen con la declaración de los derechos humanos y el Siglo de las Luces, que entrañaron en los seres humanos un enorme avance, un enorme progreso, pero también una enorme responsabilidad, la de ser libres y ejercer esa libertad. Savater ha estudiado el riesgo y los peligros de la libertad, y la necesidad de que los ciudadanos tomen partido y elijan y sean libres e iguales y luchen por sus ideas y sus derechos. Al mismo tiempo, Savater es un crítico de esa modernidad, porque es un hombre que va una vuelta adelante.

¿Qué postula Fernando Savater?: ‘que luchemos contra los atavismos, que luchemos contra los fanatismos de la identidad. De igual forma contra los nacionalismos, en la medida que entrañen un aire de superioridad, un aire de lucha contra los demás. Por estas ideas puso su vida en peligro porque no se limita a ser un intelectual, de allí su batalla en ‘Basta ya' (movimiento nacido en 1999) en torno al terrorismo de ETA. Un filósofo, un catedrático de la universidad, un maestro de ética que tuvo que vivir con escoltas durante décadas.

‘Impulsó la regeneración democrática de España primero contra el franquismo y después contra el bipartidismo, contra la partidocracia española y a través del partido o movimiento que fundó, ha propiciado un aire fresco en la política española. Es sobre todo educador y quiso escribir una renovación en el currículo de España con una propuesta de Educación para la ciudadanía, que los viejos fanatismos españoles impidieron que se materializara.

‘Estamos ante un hombre que logra, incluso ante las preguntas más impertinentes, las participaciones más extrañas, los comentarios más fuera de lugar, si está en una charla pública, sacar algo de eso y convertirlo con su respuesta en una enseñanza filosófica, en un aprendizaje'.

HABLA VOLPI

El más joven del panel, pero con una carrera de éxitos en novela y ensayo, Jorge Volpi, se refirió a Fernando Savater en estos términos:

‘A mí como a muchísimos otros jóvenes nos cambió la vida. A los 15 años empecé a descubrir otro mundo, el de la filosofía y a leer a Nietzsche. Pero no entendí nada hasta que leí a Fernando Savater. Panfleto Contra el todo fue el libro que me marcó. De su mano fui descubriendo que tenía otro maestro, al otro lado del océano, y ese era Fernando Savater, porque siempre pensamos que los filósofos han estado muertos, eran los griegos y en el mejor de los casos, los de la modernidad. Pero un filósofo de nuestro tiempo se resume a dos palabras: Fernando Savater. Que no está para guiarnos sino para recomendarnos las grandes preguntas que tenemos que formularnos en cada momento de nuestra vida. A través de los libros que él ha referido, me han llevado a formular las preguntas que debemos hacernos frente a las grandes adversidades, y la ética, preguntas que nos ha enseñado el maestro a hacernos a nosotros mismos.

‘Fernando Savater es, ante todo, un hombre sensato. Frente a nacionalismos excluyentes, frente a todas las variedades de la discriminación, frente a ese desprecio por el conocimiento y por la ciencia, es una figura luminosa. Siendo un filósofo que leía novelas de aventuras, terminó convertido en héroe de sí mismo en defensa de la democracia. Es el gran maestro en España y fuera de allí. Sus libros dialogan con los jóvenes y los guían. Nos ha enseñado las preguntas correctas. Educar es una misión, es una devoción que Fernando ha llevado a cabo de manera permanente en ya numerosísimas generaciones. Sus únicos instrumentos son la razón y la sensatez y con ellos ha logrado que muchos de nosotros seamos un poco mejores'.

HABLA JUAN VILLORO

Hijo de filósofo, Juan Villoro es el escritor mexicano de mayor presencia internacional y su disertación sobre Savater merece un artículo completo. Empezó diciendo que en ese homenaje se celebraba la aventura de la libertad, encarnada en Fernando Savater, tanto en su compromiso con causas sociales como en su dilatada y prolífica producción escrita.

‘Yo tuve una relación diferente con la filosofía, porque nunca me quedó claro a qué se dedicaba mi padre. Me costó descifrar cuál era su oficio y un día me dijo: yo me dedico a indagar el sentido de la vida. Teniendo 8 años me pareció interesante, pero a la hora de intercambiar experiencias en el patio del colegio, mis amigos pensaban que mi padre se la pasaba en las cantinas.

Le debo a Fernando Savater el haberme acercado a la filosofía en un sentido amplio y el haberme revelado que sigue siendo un recurso de primera necesidad. Y haberme ahorrado el sicoanálisis de tratar de entender a qué se dedicaba mi padre. Porque Fernando Savater es un mediador entre las ideas más completas y la vida cotidiana de la gente. La amistad que tuvieron Rousseau y Voltaire descrita por Fernando Savater los convierte en personas absolutamente próximas'. Destacó, en su muy enjundiosa intervención que ‘la claridad es la cortesía del filósofo'. ‘Para transitar por las obras de algunos filósofos se necesita estudiar una maestría o un doctorado. Alfonso Reyes, pensador mexicano, definió el ensayo como el centauro de los géneros y Savater encarna esta definición perfectamente.

Ha tenido el atrevimiento, como Octavio Paz, en tener razón demasiado pronto. Ha escrito el sentido común del futuro y ha tenido el valor de escribirlo en el presente'.

Cuando le tocó la palabra a Fernando Savater señaló que la pregunta que se debe hacer una persona libre no es ¿qué va a pasar? si no, ¿qué vamos a hacer? También recordó que en la vida todo lo ha hecho con alegría y ahora que le ha faltado, le cuesta. Y ha suspendido su agonía para volver a la FIL.

Fernando Savater perdió a su compañera de vida, Sara Torres, hace tres años y se despidió de la escritura por el dolor que lo embargaba. Ahora ha vuelto a escribir con una lucidez indescriptible y su última publicación es un panfleto titulado Contra el separatismo , que presentó en la FIL.