Golpes en las puertas

Mónica Miguel Franco

Suele pasar. Ha ocurrido muchas veces a lo largo de los siglos. Las sociedades se regodean en sus éxitos, muestran sus riquezas, exaltan su paz y su prosperidad. Se ablandan. No necesitan policía. Contratan mercenarios porque los hijos de su tierra no quieren mancharse las manos peleando por lo que creen que será siempre suyo. Los trabajos menos agradables los realizan esclavos, o mano de obra barata que no lo es pero como si lo fuera, siervos de la gleba, inmigrantes que agradecen el plato de arroz y no responden a la patada en los lomos. Porque ellos no son como nosotros. Porque ellos se merecen todo lo que les pase. Porque deben dar gracias de que les dejamos respirar nuestro aire.

Las riquezas corren como agua. Los banquetes y las borracheras se repiten. La adoración a uno u otro dios se enaltece, los fastos son motivo de asombro. Para la plebe, pan y circo. Plata para el amigo y plomo para el enemigo.

Si nuestro dios con nosotros, quien contra nosotros.

Un día aciago, ocurre. Los bárbaros golpean las puertas. Los otros, aquellos que nunca llegamos a ver como iguales, se plantan sobre sus pies y se elevan por encima de las cabezas de los crasos crápulas. Y comienza el miedo.

Entonces surgirá un salvador, él sí sabe qué se debe hacer. A sangre y fuego tratará de imponer una ley. La suya.

Pasará a filo de espada a todos los tibios, los que no se dobleguen a sus caprichos, los sospechosos de no comulgar con sus ideas. Pero también caerán los poetas y los artistas que no canten loas a su grandeza.

El terror impondrá su ley. Nadie podrá confiar en nadie. Los dioses son ya una esperanza lejana y vacua. Lo único real es el miedo. Y el hambre.

Pero aún no habrá llegado lo peor. Porque los bárbaros siguen allá afuera, agazapados, esperando su oportunidad para escalar los muros. Los bárbaros que no temen rajar gargantas, quebrar mármoles, violar niñas y destripar matronas.

Mientras tanto, nosotros nos enrocamos en nuestra inmensa pequeñez. Pedimos diálogo, porque creemos que la violencia no lleva a nada. Creamos comisiones, muchas comisiones. Exigimos que los policías no utilicen la violencia. Que a los convictos les protejan sus derechos humanos y que a los niños se les eduque con cariño, sin golpes que duelan ni palabras que hieran. Y pretendemos vivir en una burbuja de color de rosa con olor a alucinógenos.

Porque que no queramos verla no significa que la realidad no vaya a atropellarnos. Los bárbaros, los fanáticos, los que no atienden razones, aquellos que dinamitan Budas centenarios, los que dejan morir de hambre a animales encerrados en zoológicos, los que tienen hambre y sed de nuestra carne y nuestra sangre, están llegando.

Olfatean nuestro miedo. Quieren lo que nuestros padres lucharon para conseguir y que nosotros no hemos sabido conservar. Lo quieren, y lo tendrán. Y todo se desmoronará como un castillo de naipes. Y las arenas del tiempo cubrirán nuestros huesos blanqueados por el sol. Moriremos después de haber visto como destripaban a nuestro primogénito y violaban con una bayoneta a nuestra niña que extendía sus manos hacia nosotros para que la salváramos. Pero ya es muy tarde. Y solo quedará el silencio.

Ya estamos en la etapa en la que el tirano exclamó: ‘Ninguno de mis enemigos debe esperar perdón'. En el patio embaldosado ya se resbala con la sangre derramada. Ya se huele el humo de las hogueras que rodean el Palatino. Ya se escuchan los golpes de ariete en la puerta.

Llegan los bárbaros.

