‘Me va a faltar vida para escribir'

Con sonrisa afable y hablar pausado, como si recitara un poema, Manuel Orestes Nieto conversó con La Estrella de Panamá .

El reconocido poeta panameño ha sido ganador del Premio Nacional de Literatura ‘Ricardo Miró' (Poesía) en cinco ocasiones: 1972, 1983, 1996, 2002 y 2012. Obtuvo el Premio Casa de las Américas 1975 (Poesía) con Dar la Cara . Alta Mención Honorífica del Premio Centroamericano de Literatura ‘Rogelio Sinán' (Poesía) en 1999, con su poemario Este lugar oscuro del planeta . También se alzó con el Premio Extraordinario de Literatura ‘Pedro Correa', 2000, a la excelencia literaria, por el conjunto de su obra publicada. Aparece en las principales antologías de poesía panameña y de América Latina. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, portugués, checo, búlgaro, yugoslavo y alemán. Con motivos del Día Mundial de la Poesía, que se celebra hoy, miércoles 21 de marzo, Nieto nos habla sobre su pasión por este arte literario y el panorama nacional.

¿CÓMO FUE SU INICIO EN LA CREACIÓN DE POEMAS?

Este 2018 habrán transcurrido 50 años desde que yo escribo poesía, es decir, en el año 1968 ya tenía redactado mi primer libro de poemas, que se llama Poemas al hombre de la calle (1968-1970), y la edición se hizo un año y medio después. Desde entonces ha sido un ejercicio constante. La poesía vino a mi vida y se quedó para siempre. Yo soy de la capital, de los barrios populares de la capital, de Santa Ana, El Chorrillo, San Felipe, Calidonia y esos fueron los primeros elementos inspirativos de la poética. No fue la poesía amorosa, fue el contexto social donde yo me desenvolvía.

¿QUIÉNES GUIARON SUS PRIMEROS PASOS COMO ESCRITOR?

Tuve la oportunidad de tener voces muy puntuales en mi vida que guiaron muy rápidamente esa tendencia, que uno no sabe exactamente si nace con ella o si es un oficio que se adquiere. Moravia Ochoa López, una escritora que me ayudó mucho a valorar los primeros poemas de esos tiempos, y el poeta Pedro Rivera. Más adelante tuve la oportunidad de conocer a Rogelio Sinán, que ha sido el gran escritor de todos los tiempos de nuestra literatura. Me siento muy orgulloso de haber podido ser su discípulo, con el tiempo su amigo y que él terminara de guiarme por caminos del movimiento de la vanguardia, vanguardia que significa estar siempre adelante, renovar los elementos de la literatura.

¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED SU PRIMER LIBRO ‘POEMAS AL HOMBRE DE LA CALLE'?

Poemas al hombre de la calle me compromete, me crea un compromiso muy fuerte con la literatura. A partir de allí escribía entonces todos los días, estaba muy preocupado por saber si lo que estaba haciendo tenía un valor, si conquistaba la belleza, y comencé un proceso de lectura. Inicié a leer mucha poesía y mucha literatura mexicana, cubana y del Caribe, al igual que novela de América Latina.

RINDIÓ GRANDES FRUTOS SU COMPROMISO...

Fue todo muy rápido... en el año 1972, a muy poco tiempo de ese primer libro, yo tengo 20 años y me gano el Premio Nacional de Literatura con un libro que se llama Reconstrucción de los hechos. Ese fue un momento muy definitivo porque yo era demasiado joven para tener el Premio Ricardo Miró y eso aceleró mi proceso de producción poética. Me propuse un plan de trabajo largo, de pensar las cosas y explorar los temas de la nacionalidad panameña que se volvieron consistentes donde yo vivía, frente al Instituto Nacional.

¿POR CUÁL DE SUS CREACIONES LITERARIAS CONSIDERA USTED QUE ES RECONOCIDO EN PANAMÁ?

He escrito más de veinte poemarios, yo creo que desde Reconstrucción de los hechos hasta el presente es todo un gran poema. Son enfoques distintos de una misma búsqueda literaria. Son libros que parecen distintos, pero en el fondo están volviendo siempre a encontrar ese panameño, la actividad de la nación , los problemas que tuvo la nación, como por ejemplo la existencia de la Zona del Canal, colonia ocupada por los norteamericanos; los personajes de la historia como Pedro Prestán, Victoriano Lorenzo, el nacimiento de la República, los mártires del 64 de toda esa realidad que uno va viviendo. Hay como un secreto en esto, que cuando estás terminando un tema ya tienes el siguiente en la mano. Y se formó una cadena poética que me ha acompañado todos estos años.

¿CÓMO DESCRIBE SU PROCESO DE CREACIÓN?

Donde me encuentre la poesía, tengo que actuar. El acto de la escritura, de poner la tinta en el papel, de poner el poema en la computadora, de razonarlo, esa es la última etapa. Uno puede estar hablando, grabando, pero la mente está haciendo un proceso de maduración de lo que quieres hacer. Usualmente, los escritores van ganando en disciplina, no en espontaneidad, las cosas que abruptamente surgían se van volviendo un hecho mucho más pensado. Yo me quedo con la idea, le voy dando vuelta, buscándole los ángulos, pero en el momento creativo necesito estar solo, sin ningún ruido y tener un tiempo largo para ir escribiendo las cuartillas o el poema entero.

CONSIDERA QUE LE HACE FALTA ALGO POR ESCRIBIR...

Siempre nos va a faltar algo. Me va a faltar vida para escribir todo lo que quiero. El horizonte siempre está más lejos y ya yo soy consiente de que lo que no tengo es vida para agarrar ese horizonte que es la realidad. La realidad fue superior a nosotros, por más que la describiera, ella es más grande y, en el caso de Panamá, más hermosa.

ALGUNA CREACIÓN QUE PUEDA CLASIFICAR COMO LA MEJOR ENTRE TODAS...

Es difícil, es como decir cuál de tus hijos es mejor. Yo le tengo mucho cariño a un libro que se llama Dar la cara. Fue muy importante porque el tratado de Panamá (Tratados Torrijos - Carter, 1977) estaba por firmarse. Lo que hice fue usar una técnica de la vanguardia, que era la fotografía. No participé con mi opinión, yo nada más tomé las fotos. Esto es un bar con norteamericanos prostituyendo panameñas... esto son unos tanques que están pasando por la 4 de Julio... esta es la base militar.... este es el gobernador de la Zona y así. Es el primer libro en Panamá que gana un premio latinoamericano de poesía en Casa de las Américas y recorrió mucho por América Latina.

¿CÓMO VE EL PANORAMA NACIONAL EN CUANTO AL DESARROLLO DE LA POESÍA?

La poesía del siglo XX cumple su papel completo de vivenciar el siglo XX de Panamá. Ahora tenemos 18 años donde los escritores panameños abren un abanico de temas, ellos tienen una diversidad. Quizás nosotros fuimos más lineales porque la opresión de la colonia era muy fuerte y los temas siempre terminaban allí. Ellos ahora no tienen ese tema que los avasalla, tienen más libertad temática y la están ejerciendo.

¿VALE LA PENA SER ESCRITOR EN LA ERA TECNOLÓGICA?

La era digital ha generado muchas interrogantes del hecho de la literatura y de la comunicación poética. No creo que sea una alarma o que se vaya a producir la muerte de la poesía, ni que el lenguaje va a transformarse dramáticamente, y que un tuit va a sustituir a Cervantes. Nada de eso va a ocurrir porque la literatura es una de las expresiones humanas más profundas; mientras el ser humano esté allí, esa necesidad poética de expresar sentimientos y estados de ánimo va a persistir. Respetemos lo tecnológico, respetemos el lenguaje digital, habrá poesía transportada en esos formatos electrónicos, pero la inspiración poética, lo que una persona necesita para comunicarse con otro ser humano, eso no va a cambiar. Decir que se va a clausurar Gabriel García Márquez ante una computadora es decir una cosa que no va a ocurrir. Cien años de soledad existirá antes, durante y después de la computadora. La creación va a existir antes durante y después de la mejor tecnología que pueda existir.