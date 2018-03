Entre anécdotas y vivencias de 'Gabo'

Yandira Núñez

El máximo exponente del realismo mágico en la literatura hispanoamericana, Gabriel García Márquez, fue un personaje de facetas y grandes anécdotas.

Con un legado literario inmortalizado y de referencia internacional, el novelista colombiano cariñosamente apodado como 'Gabo', se inspiró en su experiencia de vida para escribir cada una de sus obras.

Dieciocho meses le tomaría culminar "Cien Años de Soledad", obra por la que fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1982. Durante su discurso en el IV Congreso Internacional de la Lengua Española, García Márquez expresó que durante los meses de gestación de su obra no recibió salario alguno. "Lo que podría ser motivo de otro libro mejor, sería cómo sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros dos hijos durante ese tiempo, en el que no gané ningún centavo por ninguna parte; ni siquiera sé cómo hizo Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa".

Un día como hoy el afamado novelista hubiera celebrado su cumpleaños número 91. A continuación compartimos algunos aspectos interesantes sobre su vida: