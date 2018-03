Las entrañas del Teatro Nacional

Esther M. Arjona

earjona@laestrella.com.pa



He visitado en múltiples ocasiones nuestro Teatro Nacional. He sido público en su platea, anfiteatro y palcos en un sinfín de presentaciones artísticas ya sea musicales, teatrales o de danza; también he asistido allí a algunas conferencias. Desde la galería, históricamente llamada gallinero, escuché un inolvidable concierto de dos pianos de los maestros Nelly y Jaime Ingram, así como la voz única de la cubana Omara Portuondo. En su escenario he cantado y bailado, y hasta desde el foso tuve la oportunidad de presentarme como integrante de una orquesta. Conozco sus camerinos, su foyer y sus terrazas, sin embargo, esta semana mi visita al Teatro Nacional sería completamente distinta.

A casi tres años de su cierre por el nivel de deterioro qeu sufría y de que finalmente sus trabajos de restauración fueran adjudicados a través de licitación pública, los trabajos están avanzando.

Y es que desde fuera, poco es lo que se puede observar. Para la seguridad de los transeúntes y del propio equipo de trabajo, largas láminas de zinc rodean el perímetro del edificio. Además, el grueso de los trabajos son internos. En las propias entrañas del teatro.

Una puerta casi invisible, hecha con las láminas de zinc se abre para dejarnos entrar al área donde se llevan a cabo las obras. Chaleco de seguridad y casco son obligatorios. Dos contenedores cortos hacen de oficina de la constructora. Allí nos espera Javier López de Lemus, arquitecto residente de la obra.

ESTADO DE LA SITUACIÓN

El proyecto que López de Lemus y su equipo tienen entre manos tiene cierto grado de complicación. Se trata de un edificio con grado de patrimonio. No se pueden hacer cambios a capricho. Además, trabajan dos equipos a la par.

PERFIL TEATRO NACIONAL El Teatro Nacional, de fachada neoclásica fue inaugurado el 1 de octubre de 1908 y es uno de las edificaciones de mayor valor histórico arquitectónico, artístico y ambiental en el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo. Ha sufrido dos intervenciones, una en la década de 1970 y la segunda, para al celebración de su centenario. La actual obra total de restauración mantiene un costo aproximado de 15 millones de dólares, incluidos los trabajos civiles y la recuperación artística, también contempla un plan de mantenimiento de trabajo, que una vez conformado el patronato le corresponderá darle continuidad para que perdure a lo largo del tiempo.

‘Se está llevando a cabo una restauración arquitectónica y también restauración artística', informa el arquitecto residente. El Consorcio Ayesa es el encargado de las obras; la restauración artística está a cargo de la restauradora Ángela Camargo.

Los reflectores no están encendidos, El polvillo del cemento se pega en la piel. Grandes andamiajes están repartidos por las diversas salas del edificio.

El vestíbulo del teatro está actualmente clausurado. Allí se inicia en estos momentos la restauración artística.

‘Hay bastantes elementos artísticos, hay muchísimas zonas deterioradas por la humedad y las filtraciones, pero de las tres áreas que concentran el trabajo artístico, es la que menos está deteriorada', asegura. Sobre los trabajos en esa área, no se puede ver mucho. Los andamios llenan casi todo el espacio.

El panorama cambia cuando entramos a la platea, allí han concluido la mayoría de los trabajos de restauración artística. La poca luz que hay en la sala proviene de las lámparas de los palcos, luz que es filtrada por los enormes plásticos traslúcidos que protegen del polvo los tapices y muebles.

‘Aquí todo está restaurado menos el zócalo del anfiteatro. Ya se han restaurado los frescos, las máscaras, el cartel de Arte, la boca del escenario, la bambalina sobre la boca del escenario y los frontis del anfiteatro y de los palcos', detalla el arquitecto.

Los andamios ya fueron retirados, pero las sillas de la platea no han sido colocadas. también falta el piso de madera.

Comenta López de Lemus que la restauración artística va a delantada, mientras que la arquitectónica va a ritmo. en estos momentos alcanza más del 30%.

‘Una no debe afectar la otra. Para eso estamos, hay que ponerse de acuerdo para que no se solapen los trabajos. Desde el principio se estudió todo, cada vez que la restauradora artística necesita moverse para otro lado, se programan todos los trabajos', aclara López de Lemus.

De la entrada de la platea pasamos por uno de los pasillos laterales al escenario. En el trayecto podemos ver las reparaciones que se han hecho a las losas, los sistemas de plomería, electricidad y ventilación de los baños y los camerinos.

‘Ya se está arreglando toda la estructura de lo escénico, se le da primero una mano anticorrosiva y luego todo, va de negro', explica el residente, al arribar el grupo al área del escenario.

Todo el piso ha de ser cambiado, y su elevación será distinta. Esto cambiará también algunos elementos del sótano, donde se encuentra el foso de la orquesta.

El sótano luce mucho más grande, y es que se han retirado las maquinarias de aire acondicionado que estando mal ubicadas, generaban un molesto sonido que afectaba todas las presentaciones.

‘Aquí se va a aprovechar el espacio

Se han creado depósitos nuevos y se instalará una lavandería', indica López.

Se han distribuido los espacios va el cuarto eléctrico y el cuarto de bombeo de agua serán reubicados. El foso de la orquesta debe ser rehecho. El sistema de aire acondicionado se cambiará completamente. ‘las máquinas eran pocas, pero climatizaban todo el lugar. Ahora habrá más máquinas pero van a hacer un trabajo sectorizado', explica el arquitecto. Esto generará ahorro en el consumo eléctrico ya que no es necesario tener todo el edificio refrigerado en todas las ocasiones. ‘Si hay un ensayo, por ejemplo, necesitas aire en el escenario, no en la platea, ni en el pasillo', ejemplifica.

Las máquinas condensadoras serán ubicadas en la terraza del foyer, de donde se puede hacer de forma más sencilla su mantenimiento, en tanto las máquinas interiores se ubicarán en los corredores una de cada lado.

Continua nuestro recorrido y en uno de los espacios de camerino y utilería se está haciendo la limpieza de los accesorios de cobre y otros metales. Cada una de las lámparas tiene 24 piezas, es importante que todo esté contabilizado y en su lugar. Una pieza faltante resultaría en una lámpara menos.

¿Cuántas personas están trabajando actualmente en el proyecto?

‘En la restauración arquitectónica, unas 89 personas. Pero no significa que todas estén aquí al mismo tiempo', advierte el arquitecto. En la restauración artística el equipo es de nueve personas.

Pero a medida que avancen los trabajos, el número variará, así como las tareas de cada uno.

Subimos al foyer, espacio que ya ha sido intervenido arquitectónicamente pero no en lo artístico.

‘En la sala ya se han reforzado ventanas y puertas. Esta sala es la que más deterioro tiene en lo artístico, hay mucho tema decorativo, hemos dejado esto para el final porque no es condicionante para abrir el teatro. Al ser una sala independiente, puede permanecer cerrada y terminarse el trabajo estando el teatro abierto', esto en caso de que se atrasen los trabajos, cosa que López duda, ya que de momento están adelantados. ‘Probablemente estará lista para la inauguración', agrega.

Salimos a mirar las terrazas laterales. Allí se ha hecho el trabajo completo de impermeabilización. El sol encandila, pero la brisa refresca. Hay que recordar que adentro hay un mínimo de ventilación y la temperatura está alta.

Durante los trabajos se han hecho algunos descubrimientos: unas rejas de ventilación que habían quedado cubiertas por el cielo raso de los pasillos fueron ubicadas.

‘Recordemos que cuando el teatro fue construido no había aire acondicionado. Estas rejas ayudaban a ventilar los baños y el foyer, pero en una de las restauraciones que hicieron las cubrieron', asevera López.

Otro elemento que se intentará recuperar son los pisos de madera de los pasillos, aunque hay dudas de retirar la alfombra porque los taconeos distraerían al público y a los artistas.

Pero también se baraja otra posibilidad, la de cerrar las puertas de las salas luego de iniciada la función, cosa que se hace en cualquier teatro.

‘En el vestíbulo se ubicarán unas pantallas de televisión para que quien llega tarde vea la función y durante el receso, podrá entrar.

Llegamos a la galería. El espacio luce irreconocible pues lo ilumina la luz del sol que entra a través de un espacio donde el techo del teatro ha sido retirado. La boca de la galería ha sido cubierta y los ductos de aire acondicionado conectados para ofrecer un mínimo de ventilación a la sala para mantener los trabajos artísticos. Todos los asientos han sido removidos y serán reemplazados. Además, se están ajustando los niveles para mejorar la visibilidad de todos los asientos al escenario.

Cruzando una pared llegamos a la terraza del foyer (justo sobre el foyer), que actualmente está techada y es donde se van a concentrar las condensadoras del teatro. Actualmente estas se encuentran en la losa sobre el escenario, punto más alto en el teatro, por ello su mantenimiento era complicado.

Pero, ¿cómo se llega a esa losa? Hay que bajar nuevamente al escenario para subir las escaleras que nos llevarán, varios pisos más arriba. Cómo dejar de ir a ese punto que todavía no conozco y al cual probablemente no voy a volver...

La sensación es extraña. López nos muestra las vigas que sostienen todo el sistema de poleas del escenario, que habrá de ser reforzado y restaurado. Hay puertas a ambos lados que dan paso a sendas terrazas desde donde se alcanza una hermosa vista panorámica que abarca los tejados y campanarios de San Felipe, la Cinta Costera 3, amada por unos y odiada por otros y más atrás, una hilera de modernos rascacielos con los que identificamos la moderna ciudad de Panamá.

Los trabajos de restauración transcurren sin imprevistos para su fecha acordada.Los arreglos son más que cosméticos. con una fuerte estructura y un mejor mantenimiento,desde sus entrañas, debemos tener Teatro Nacional para rato.