"Coco", Bafta a mejor película de animación

El filme, inspirado en la festividad mexicana del Día de Muertos y que ha recaudado más de 715 millones de dólares (576 millones de euros) en todo el mundo, superó a "Loving Vincent", de Dorota Kobiela y Hugh Welchman, y "My Life as a Courgette" ("Mi vida como Calabacín"), de Claude Barras.



"Gracias a la Academia británica por el apoyo. Es un honor enorme. Gracias a todos por creer en esta historia única, y gracias también a la gente de México por su tradición, que me ha inspirado y sin la que no habría salido adelante esta historia", aseguró visiblemente emocionado Unkrich tras recibir el galardón.



"La gente tiene que sentirse orgullosa de dónde es. Espero que hayamos conseguido hacer la diferencia y que este sea sólo el principio", añadió el estadounidense, que recibió la 'máscara' de manos de Edward Holcroft y Tom Taylor.



"Coco", que cuenta con las voces de Gael García Bernal, Alfonso Arau o Gabriel Iglesias, ganó el pasado mes de enero el Globo de Oro al mejor filme de animación -estaba también nominado a mejor canción original, por "Remember Me"- y pugnará el próximo 4 de marzo por el Óscar en estas mismas categorías.