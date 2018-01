La ansiedad para un músico panameño

Karen Bernal Marrugo

Quien ha tenido la oportunidad de conversar o ver en escena a Lilo Sánchez, vocalista de la banda de rock panameña Señor Loop, con su ‘feeling' sencillo, su vibrante energía y su amena conversación, jamás se imaginaría que aquel flaco de afro y barba espesa pudiera sentir ansiedad.

Pero con su profesión de artista, su vida de padre y un cáncer de estómago recién superado, Lilo no solo la ha experimentado sino que ahora se atreve a revelar su experiencia y su forma de afrontar a diario esa sensación: el próximo viernes 19 de enero, a partir de las 7:30 a.m., el cantante participará en la primera charla del CreativeMornings, un ciclo de conferencias mensuales gratuitas donde se habla de un tema específico, a realizarse en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

LA ANSIEDAD PARA LILO

Para el vocalista de Señor Loop el mundo es un caos y está fuera de control con temas como Donald Trump, Corea y una posible guerra nuclear a punto de estallar. ‘Todo mundo vive con una ‘vaina' en el subconsciente... eso ‘ta' ahí y te afecta', dice Lilo.

El músico, compositor y productor señala que tanto niños como adultos atraviesan momentos estresantes en la actualidad. ‘Voy a contar cómo yo empecé a darme cuenta, después de cierta edad, que la ansiedad existía, porque antes nada me importaba, hasta que empecé a lidiar con cosas más de adultos, como una renta', dice sobre su participación en el evento.

Él reconoce que ha vivido la ansiedad en diferentes etapas y situaciones de su vida. Por ejemplo, en el mundo del espectáculo, antes del show le produce estrés trabajar con gente nueva: ‘A veces llegan a improvisar, prefiero trabajar entre viejos con viejos, que ya nos conocemos y todo sale lo mejor posible'.

Lilo acepta que con el tiempo y los 18 años de la agrupación musical, cada día se exige más porque ‘todo tiene que estar controlado, no puede haber nada suelto'.

Sobre pánico escénico, confiesa que no sufre, pero acepta que debe estar enfocado para llevar al público a un nivel emocional intenso.

El aumento de la renta y el costo de la vida en Panamá también le han generado estrés, así como la violencia. ‘La ‘vaina' está fea; en otros lugares las personas disparan en el mall, la violencia es algo cotidiano donde la gente se mata porque sí'.

Pero la ansiedad más grande la padeció hace alrededor de cuatro años, cuando se enfrentó a un cáncer de estómago, que le llevó un año y medio de tratamiento y le dejó fuera de la escena musical por dos años. ‘Tú no sabes cuándo te vas a morir. Afortunadamente tenía dos hijos pequeños al momento que me enfermé y me sirvió de impulso', menciona.

‘SURFEAR' EL ESTRÉS Y TOMAR EL CONTROL

Lilo cree que es posible manejar la zozobra con que se vive a diario teniendo todo controlado. ‘Yo (la ansiedad) la ‘surfeo' como una ola, tengo todo controlado'.

Sus métodos para lograrlo son bastantes peculiares, al bordo de lo obsesivo. ‘Estoy ‘traumao' con todo y voy preparado para evitar complicaciones', dice. Expresa que cuando va a una visita o a un restaurante, lleva comida en el carro. ‘Si me invitas a almorzar, mi expectativa es que tu almuerzo no va a estar listo y yo llevo el mío, o que voy a un restaurante pero quizás no va a haber lo que quiero'.

A la playa lleva su cafetera porque solo toma expreso y cuando sale con su hijo pequeño lleva dos ropas de repuesto y ‘wipes' por si algo se le derrama.

Aunque a Lilo le da ‘miedo' hablar en público, aclara que aceptó la invitación porque le parece que al igual que con su música, puede compartir cosas con la gente.

‘No me pongo en la situación de que le voy a enseñar nada a nadie; con esto y la música te expresas y afectas a la gente en maneras que nunca sabes, puedes ayudar a alguien a resolverle un lío en la cabeza. Yo comparto mi data con la gente, ellos la analizan y sacan sus conclusiones. Esto es choteadera tempranera', concluye el vocalista de Señor Loop.

MAÑANAS CREATIVAS EN EL MAC

CreativeMornings es una serie de conferencias mensuales gratuitas en las que se habla de un tema específico. Es un formato que ideó Tina Roth de Nueva York desde hace 10 años y que hoy se realiza en 180 ciudades del mundo para la comunidad creativa.

Incluye una charla de 20 minutos, una taza de café y un desayuno. En Panamá, se realizará el último viernes de cada mes, en el MAC.

‘Reunimos a personas motivadas por la pasión y miembros con propósito, confiando en que se inspirarán mutuamente e inspirarán cambios positivos en las comunidades y ciudades alrededor del mundo. Creemos en el poder de la comunidad, en las conexiones cara a cara, en aprender de los demás, en abrazos y en ‘high-fives”, señala Laura Fuica, coanfitriona de CreativeMornings Panama City.

Fuica agrega que el fin del proyecto en Panamá es seguir su manifiesto —‘Todos somos creativos'— e inspirar a la gente a tomar acción.

Para la primera edición en Panamá bajo el tema global de la ansiedad el músico Lilo Sánchez fue elegido como conferencista ‘por su historia de vida y fortaleza, porque ha seguido dando un aporte y ha inspirado a las personas a seguir adelante', según Fuica.

La coanfitriona de Creative Mornings aclara que los expositores no deben ser expertos en el tema, sino que comparten sus vivencias sobre el tema o cómo pudieron resolver algún problema creativamente.

* Las inscripciones para las charlas se hacen a través de Creativemornings.com