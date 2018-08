Wall Street sigue mixto a media sesión y el Dow Jones cede un 0,29%

EFE

online@laestrella.com.pa



Wall Street seguía mixto hoy a media sesión y el Dow Jones de Industriales cedía un 0,29 %, con los mercados preocupados por la disputa comercial entre EEUU-China y los problemas judiciales de excolaboradores del presidente Donald Trump.



En el ecuador de la jornada, el principal indicador de Nueva York restaba 73,96 puntos y se situaba en 25.659,64 enteros, mientras que el S&P 500 se contraía un 0,13 % o 3,63 enteros, hasta un 2.858,18 puntos.



El único que subía, tímidamente, era el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan importantes grupos tecnológicos, un 0,02 % o 1,66 unidades, hasta alcanzar 7.890,76 enteros.



La mayoría de sectores operaba a la baja, con la caída más pronunciada en el de materiales básicos (-0,83 %), seguido del financiero (-0,50 %) y el energético (-0,48 %); mientras que pujaba al alza el tecnológico (0,38 %).



Wall Street reaccionaba a la nueva ronda de aranceles que Washington ha impuesto hoy a las importaciones chinas, por valor de 16.000 millones de dólares y en represalia por las sanciones que Pekín aplicó por ese mismo importe a los productos estadounidenses.



No obstante, ambas naciones están en conversaciones para tratar de resolver sus diferencias comerciales y este miércoles sendas delegaciones gubernamentales se reunieron en Washington.



El parqué neoyorquino sigue asimilando los casos del exjefe de campaña y el exabogado del presidente Donald Trump, quien hoy declaró en una entrevista a la Fox que si resulta "destituido" por ello, los mercados "se hundirían" y la sociedad "sería más pobre".



No obstante, algunos analistas apuntan a que las dudas sobre el futuro del presidente por este contexto legal no están afectando demasiado al mercado.



Por otra parte, los inversores aplaudieron la inesperada bajada semanal de las solicitudes de subsidio por desempleo en 2.000 unidades, hasta 210.000; y esperan obtener información sobre política monetaria del simposio que la banca celebra en Jackson Hole, donde hablará el viernes el presidente de la Reserva Federal.



En el grupo de treinta títulos que cotizan en el Dow Jones, destacaban las pérdidas de la industrial Caterpillar (-1,73 %), sensible a las tensiones comerciales por su componente exportador, y la química DowDuPont (-1,01 %).



Por detrás se situaban las petroleras Exxon Mobil (-0,95 %) y Chevron (-0,69 %), además de Goldman Sachs (-0,92 %).



En cambio, las firmas que más avanzaban en ese grupo eran Home Depot (0,65 %), Microsoft (0,54 %), Visa (0,48 %), Nike y Apple (0,46 %, ambas).



En otros mercados, el barril de Texas bajaba a esta hora a 67,76 dólares, el oro descendía hasta 1.194,70 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años se contraía hasta el 2,821 % y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1536 dólares.