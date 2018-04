Wall Street arranca con "pie izquierdo" segundo trimestre

EFE

El declive de las tecnológicas extendió hoy las pérdidas para Wall Street, que arrancó con "pie izquierdo" el segundo trimestre del año y el temor en ascenso ante la respuesta comercial de China a los aranceles anunciados por Estados Unidos.



En el primer día de operaciones después del receso por el Viernes Santo, las ventas se impusieron en la bolsa de Nueva York, que llegó a ceder 750 puntos en las dos horas previas al cierre, aunque luego moderó su declive sin que lograra superar el terreno negativo.



Así, el Dow Jones de Industriales bajó un 1,90 %, el selectivo S&P 500 retrocedió un 2,23 % y el índice compuesto del Nasdaq, en el que cotizan las principales firmas tecnológicas, perdió un 2,74 %.



El S&P 500, que incluye a las empresas más representativas del parqué neoyorquino, terminó en 2,581.88 puntos, por debajo de su promedio móvil de 200 días.



Esta cifra no la marcaba ese indicador desde que los británicos votaron por su salida de la Unión Europea (UE) en junio de 2016, según recordó la cadena CNBC, e indicó que el promedio de 200 días fue a 2.589 enteros.



Una vez más Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Alphabet (la matriz de Google) y la red social Snap se estancaron en los números rojos lastradas por la estela de declaraciones y malas noticias que enfrentan en las últimas semanas y las mantiene sin ver la luz al final del túnel.



En conjunto, el denominado grupo FAANG, un acrónimo formado con las iniciales de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet, ha perdido alrededor de 324.000 millones de dólares en capitalización bursátil desde el 16 de marzo, según indicó The Wall Street Journal.



"Cada vez que piensas que hay algo de alivio a la vista, recibimos un poco de ruido político que se manifiesta y asusta a todo el sector tecnológico", señaló Mohit Bajaj, de la firma WallachBeth Capital, al Journal, al describir el panorama.



Y como si las preocupaciones internas no fueran muchas, China materializó su amenaza de imponer aranceles comerciales a un conjunto de 128 productos estadounidenses, lo que para algunos expertos eleva el riesgo de una guerra comercial.



El Ministerio de Comercio del gigante asiático confirmó la imposición de un arancel del 15 % para un conjunto de 120 productos (entre ellos la fruta) y del 25 % para productos porcinos y relacionados, procedentes de Estados Unidos.



La decisión es una respuesta a los aranceles impuestos por Washington a las importaciones de acero y aluminio procedentes de China, así como al anuncio de otro paquete de tarifas a China por valor de hasta 60.000 millones de dólares anuales por supuestas afrentas a la propiedad intelectual estadounidense.