¡De vuelta a clases!

Se acerca el regreso al colegio y con este las compras de útiles, textos y uniformes escolares. Acodeco realiza verificaciones diarias y en especial, durante esta época del año, se intensifican los operativos en los establecimientos comerciales dedicados a la venta de artículos escolares, con la finalidad de valorar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, por ejemplo, que los bienes tengan el precio a la vista, que la publicidad de ventas especiales indique la duración de la promoción, si es total o parcial, condiciones de la oferta, que son en general las situaciones que representan las principales violaciones.

Otros aspectos sujetos a fiscalización, son las promociones que se ofrecen por la adquisición de un determinado producto, estrategia que usa el comercio para lograr la venta de los bienes, pero que en algunos casos son incumplidas y la verificación para constatar que no se cobre el ITBMS en aquellos productos exonerados por ley. Frente a estas prácticas el consumidor se alza no como una víctima, sino como un vigilante del mercado, gracias a las herramientas que ha puesto a su disposición la Acodeco a través de la aplicación con la que pueden de manera rápida y desde cualquier punto las 24 horas los 7 días de la semana, enviar su denuncia con imagen, sin perjuicio del uso de las redes sociales como Facebook y Twitter en @AcodecoResuelve Esta posibilidad con la que cuenta el consumidor actual brinda un gran poder fiscalizador. El consumidor ya no es el sujeto pasivo sino que se convierte en un actor vital de la función fiscalizadora y un colaborador primordial en la defensa de sus propios derechos, gracias al uso de la tecnología. Estas denuncias brindan una enorme ventaja, ya que de manera asertiva permite a la Acodeco enfocar los recursos para la identificación de la falta y de comprobarse, la imposición de la sanción previo proceso de investigación.

El rol del consumidor lleva la función fiscalizadora de la Acodeco a un nivel superior, no solo por la efectividad de la gestión, sino porque se suma al pie de verificadores una gran cantidad de personas que están vigilantes de sus derechos y que incluso, pueden a través de la tecnología de la información conocer el avance de las verificaciones, interactuando con la Acodeco mediante la sección ‘trámites en línea' en su página web www.acodeco.gob.pa , iniciativa que forma parte de las estrategias implementadas con miras a brindar al consumidor servicios electrónicos que faciliten no sólo la interacción con la Autoridad, sino la posibilidad de atender mayor cantidad de denuncias en un menor tiempo.

Estamos enfocados hacia la implementación de nuevas tecnologías para generar un nivel superior de interacción con el consumidor, sin lugar a duda son procesos que brindan un importante reto a la organización y a su capital humano, pero con un alto impacto en el fortalecimiento de las gestiones en defensa de los derechos del consumidor.

