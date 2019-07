Luz verde al que sería primer café y restaurante a base de cannabis en EEUU

EFE





Las autoridades de West Hollywood (California) han dado autorización a Lowell Herb Co. para que abra un café que, según sus propietarios, será el primero del país en el que se podrá consumir marihuana



La compañía recibió esta semana luz verde de la Comisión de Licencias Comerciales de West Hollywood para que a partir de septiembre pueda operar Lowell Cafe, en el que sus clientes podrán degustar diferentes productos hechos a base de cannabis, y por supuesto fumar marihuana.



"El esfuerzo se concentró en dar un espacio seguro y comunitario dónde se pueda consumir cannabis sin estigma", dijo a Efe este jueves la chef Andrea Drummer.



Señaló que los implicados han invertido cuatro años en el proyecto, el mismo que recibió impulso desde que en 2018 la marihuana recreativa entró en la legalidad en el estado de California.



"Es un momento histórico no solo para el cannabis, sino para todo el país. Estamos orgullosos de traer el primer restaurante de cannabis a Estados Unidos, y es gratificante abrir un espacio que fomente el consumo educativo y responsable", recalcó Drummer.



El restaurante, que tendrá una parte al aire libre y rodeado de exuberante vegetación, estará libre de alcohol ya que la ley estatal prohíbe el consumo de cannabis y bebidas alcohólicas en un mismo sitio.



Sin embargo, no todos los vecinos del área están contentos de que el café abra sus puertas, entre ellos los responsables de una sinagoga ubicada en la acera de enfrente y quienes han elevado una queja.



La rabino Denise Eger dijo a la comisión esta semana "que le preocupaba que el olor a marihuana se infiltrara en el aire de su sinagoga, donde las familias se reúnen para adorar y a menudo tienen eventos en la azotea", según citó el periódico Los Ángeles Times.



Drummer explicó que no se están tomando a la ligera el desafío y que este nuevo restaurante y café demostrará cómo el consumo del cannabis puede integrarse de manera responsable en la sociedad.



Una encuesta de la Asociación Nacional de Restaurantes realizada a principios de este año mostró que los ingredientes de origen vegetal, incluido el cannabis y el CDB, se consideraron como una de las principales tendencias de la industria.



El 76% de los 650 chefs encuestados identificaron que las bebidas con infusión de cannabis es la primera tendencia culinaria el país, seguida por los alimentos con infusión de cannabis.