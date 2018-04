Venezuela suspende relaciones económicas con Varela y 46 empresas de Panamá

El Gobierno venezolano suspendió hoy las relaciones económicas con un grupo de funcionarios panameños incluyendo al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y a la vicepresidenta de ese país, Isabel de Saint Malo, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

Así como con 46 empresas entre ellas Copa Airlines, Supercentro Casanova, Casablanca, Vida Panamá, Pan Colombia Travel, Novatex.

A través de una resolución conjunta de los ministerios venezolanos de Comercio Exterior e Inversión internacional, Interior y Justicia, y Economía y Finanzas, se acordó la toma de estas medidas por "el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público".



Venezuela ordena "la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá (indicados en una lista) sobre la base del principio de precaución y como medida de protección" de su sistema financiero, económico y comercial.

Lista divulgada

Juan Carlos Varela Rodríguez

Isabel De Saint Malo de Alvrado

Álvaro Alemán

María Luisa Romero

Dulcidio De La Guardia

Marcela Paredes de Vásquez

Ramón L. Arosemena Crespo

Miguel Mayo

Luis Ernesto Carles Rudy

Augusto Arosemena Moreno

Mario Etchelecu

Roberto Roy

Eduardo Enrique Carles

Alcibiades Vásquez Velásquez

Alexis Bethancourt Yau

Emilio Sempris

Kenia Porcell

Federico Humbert

Stanley A. Motta

Pedro Vallarino

Carlos Cerdas Araya

Juan Alexis Rodríguez

Empresas:

Compañía Panameña de Aviación S.A.

Vida Panamá S.A.

Inversiones Gp Internacional S.A.

Super Centro Casanova S.A.

Colex S.A.

Úrsula Import and Export S.A.

Mukhi Impex S.A.

Mays Zona Libre S.A.

Yaafar Internacional S.A.

Daily Latinoamérica S.A.

Motta Internacional S.A.

Sanofi Aventis de Panamá S.A.

Casa Blanca S.A.

Noratex S.A.

Dana Internacional S.A.

Omais Internacional S.A.

Model One Internacional S.A.

Nabil Internacional S.A.

Yamaha Music Latin America S.A.

Casa Bees Bt Mayani S.A.

LG Electronics Panamá S.A.

VDF Panamá S.A.

Pan Colombia Traders S.A.

Ratán Zona Libre S.A.

Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre S.A.

Caribbean Comm Traders S.A.

Casa Bella Intertrade inc.

Exótica Internacional S.A.

Grupo Sport Panamá S.A.

Intimate Fashion S.A.

Importadora La Unión S.A.

American Studios S.A.

Capricho Internacional S.A.

Inter Global Trading Panamá Inc.

Latin Trading S.A.

Global Trade Panaluzzi inc.

Premier Electric Japan Corp.

Accor Group S.A.

Morgan & Morgan

Arias Fábrega & Fábrega

Icaza González-Ruiz Alemán

Inteligo Bank

Eagle Navigation & Trading S.A.

Star Tharker

Shoman Tex Internacional S.A.

Banco Banistmo.