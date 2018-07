Varela designa a  Óscar Ramírez como nuevo gerente de Tocumen 

Mirta Rodríguez P.

mrodriguez@laestrella.com.pa



El presidente Juan Carlos Varela designó a Óscar Ramírez como nuevo gerente de Tocumen S.A., en reemplazo de Carlos Duboy en el cargo, quien renunció al cargo a partir del día de 16 de julio de 2018.

“Me complace comunicar al país la designación de Oscar Ramírez como gerente general del Aeropuerto de Tocumen, uno de los activos más importantes que tiene el país”, comunicó Varela, a través de un comunicado.

Varela señaló que el nuevo gerente general tendrá la responsabilidad de culminar la construcción del Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen que tiene un avance físico del 92%.

Ramírez es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá como ingeniero Civil y obtuvo un Doctorado en Filosofía, Ingeniería Estructural y Sísmica, de la State University of New York at Buffalo. Buffalo, N.Y. USA. 2000.

En su carrera profesional se ha desempeñado como docente en la Universidad Tecnológica, de la cual fue Rector hasta el año 2018.

Actualmente, es director de la Junta Directiva del Canal de Panamá y delegado del Ministerio de la Presidencia en la Comisión de Alto Nivel del proyecto ferroviario Panamá – Chiriquí.