Trump señala que no quiere un dólar "tan fuerte" y critica política de la Fed

EFE

online@laestrella.com.pa



El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló este sábado que no quiere un dólar "tan fuerte" y renovó sus críticas hacia las políticas monetarias de la Reserva Federal (Fed), en un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).



"Quiero un dólar que sea excelente para nuestro país, pero no un dólar que sea tan fuerte que nos haga prohibitivo hacer negocios con otras naciones", dijo el mandatario en su alocución en la CPAC, que se celebra en National Harbor (Maryland), en las afueras de la capital estadounidense.



Sin mencionar expresamente al presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, Trump señaló que hay "un caballero al que le gusta subir los tipos de interés en la Fed": "Tenemos a un caballero al que le gusta el ajuste cuantitativo en la Fed, tenemos un caballero al que le gusta un dólar muy fuerte en la Fed. Entonces, con todas estas cosas, queremos un dólar fuerte, pero seamos razonables, con todo lo bien que lo estamos haciendo".



"¿Se imaginan si dejamos las tasas de interés donde estaban? ¿Si no hiciéramos ajuste cuantitativo?", siguió el mandatario.



En su última reunión, la Fed optó por dar una pausa a la progresiva política de subida de tipos de interés en el rango de entre 2,25 % y 2,5 %, en respuesta a la creciente incertidumbre sobre las perspectivas económicas.



En ese encuentro, la Fed señaló que las futuras subidas de tipos antes de final de año solo estarían "justificadas" si se producen alzas notables en las presiones inflacionarias, según el acta de la reunión del 30 de enero pasado del Comité de Mercado Abierto de la Fed.



Por otro lado, Trump hizo referencia a las negociaciones comerciales con China y al nuevo tratado con Canada y México, T-MEC.



"Estamos renegociando, ahora, pactos comerciales horribles. Estamos tomando medidas enérgicas contra los países que nos engañan y (estamos) junto al trabajador estadounidense por primera vez en muchas, muchas décadas. Nuestros trabajadores han sido tratados de forma horrible", indicó el mandatario.



En ese sentido, aseguró que los días en que las compañías clausuraban plantas en lugares como Michigan o Pensilvania para irse a México "ya no existen".



En cuanto a Pekín, afirmó que él y su homólogo chino, Xi Jinping, tienen una relación fuerte y "un gran respeto" mutuo.