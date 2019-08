Trump Jr lanza dos proyectos hoteleros y residenciales de lujo en Indonesia

EFE





El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr, presentó este martes dos proyectos hoteleros y residenciales de lujo valorados en 1.700 millones de dólares junto al magnate Hary Tanoesoedibjo en las islas indonesias de Java y Bali.



Durante un evento en Yakarta, Trump Jr, vicepresidente del grupo empresarial The Trump Organization, anunció el inicio de la preventa de mansiones y apartamentos de los proyectos, que serán construidos por una de las empresas del indonesio Tanoesoedibjo, MNC Land.



En un comunicado, MNC Land afirmó que completará en tres años el complejo Trump Residence Lido con 281 residencias de lujo en 350 hectáreas, que están integradas en la zona de ocio MNC Lido City en las afueras de la ciudad de Bogor, unos 60 kilómetros al sur de la capital en la isla de Java.



MNC Lido City, con un área de 3.000 hectáreas, incluirá además un parque de atracciones, una sala de conciertos con capacidad para 100.000 personas, un estudio de cine y un campo de golf ya construido.



En Bali, MNC Land desarrollará el mayor complejo hotelero de la isla con un hotel de seis estrellas, 144 residencias y campo de golf, que será gestionado por The Trump Organization cerca del templo Tanah Lot, a unos 25 kilómetros del aeropuerto internacional Ngurah Rai.



Trump Jr definió los proyectos como "el estilo de vida definitivo" y "el lujo superior", según el comunicado de MNC Land.



The Trump Organization firmó los proyectos con el Grupo MNC en 2015, antes de la etapa presidencial de Donald Trump padre, y acordó comisiones por derechos de imagen y consultoría por un valor de 3.700 millones de dólares, según el informe anual de 2017 del conglomerado indonesio.



El proyecto de Indonesia del brazo empresarial de Trump es una de las iniciativas en el extranjero criticadas por el grupo Ciudadanos en favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, en inglés), que denuncian un conflicto de interés.



El presidente estadounidense transfirió sus activos en centenares de empresas en 2017 a un fideicomiso revocable administrado por su hijo mayor, Trump Jr, y el director financiero de The Trump Organization, Allen Weisselberg.