Tráfico, un peso nocivo en la economía de los ciudadanos

‘Moverse en Panamá es cada día más complicado, yo me tengo que organizar por rutas para hacer mis mandados, sobre todo, cuando eres discapacitada'. Karen Arosemena, quien tiene una empresa de planificación de eventos, aseguró que el tráfico afecta su economía debido a que cuenta con un tiempo limitado para obtener los productos para su trabajo. ‘Si en una semana yo me organizo para salir dos veces a comprar material e insumos, con el tráfico que hay, y peor si es quincena, yo tengo que invertir un día o más en ir a buscar el mismo material para poder cumplir con los pedidos que tenga.'

Y es que en una país de cuatro millones de habitantes, con base en datos de la Contraloría General de la Nación, la mitad de la población vive en la capital y sus alrededores. Según Manuel Trute, arquitecto y exdirector de planificación urbana de la Alcaldía de Panamá, la movilidad limitada se debe a un modelo de ciudad diseñada para el automóvil y no para el transporte público, afectando de esta manera tanto a las empresas como a la familias. ‘Las pérdidas en la economía suelen ser cuantiosas a nivel empresarial y de productividad, ya que se alargan los tiempos de desplazamiento, entonces las personas llegan tarde, no producen, y en el caso de las empresas, por ejemplo, las mercancías también llegan tarde y se consume más combustible.'

José Carlos Bravo, quien se moviliza todos los días desde La Chorrera hasta la ciudad por trabajo, indicó que el gasto monetario empieza desde el carro —debido al desgaste que sufren las llantas y el mantenimiento del mismo, ya que recorre 5 mil kilómetros por mes— hasta el consumo de gasolina. ‘Uno se siente frustrado y cada día es una situación diferente porque básicamente agarras la quincena para pagar gasolina', afirma.

Trute explicó que en Panamá la falta de planificación hizo que no se diseñara un sistema vial que acompañara el aumento del parque automotor dentro de la ciudad, ya que antes esta problemática no la resolvía el Estado. ‘Por esa misma falta de políticas de planificación y de instrumentos de planificación no se le dio importancia a proyectos de transporte público y hoy estamos sufriendo no haber resuelto estos problemas en su momento', reclama.

Bravo, quien trabaja solamente de lunes a viernes, aseguró que los sábados el tráfico es aún peor y por eso ha optado por no salir de su casa. ‘Los fines de semana mi familia y yo no vamos a la playa para evitar el tranque, eso te cuesta plata, vida y salud mental'.

Aunque según Trute, las solución ya se está dando. ‘El Municipio de Panamá adelanta un plan de ordenamiento territorial distrital en donde se contempla uno de los grandes desafíos que es el de mejorar la movilidad dentro del distrito apoyándose mucho en el sistema de transporte público'.