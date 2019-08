Telered suspenderá por 5 horas el servicio a tarjetas Clave este lunes 19 de agosto

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



Telered, S.A., empresa operadora del Sistema Clave, informó a sus tarjetahabientes que desde las 12:30 a.m. del lunes 19 de agosto hasta las 5:30 a.m. (5 horas) realizarán tareas de mantenimiento en la plataforma tecnológica, por lo cual no procesarán transacciones los ATM o cajeros automáticos ni puntos de ventas (POS).

El mantenimiento implica la suspensión temporal de los servicios en los cajeros automáticos y puntos de venta en el horario establecido, por lo que sugieren tomar las previsiones necesarias.

En el breve escrito, la empresa expresó sus disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar y reiteró el compromiso en ofrecer un servicio que cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad para los tarjetahabientes del Sistema Clave.