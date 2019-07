Subasta electrónica de cafés especiales panameños atrae a 177 compradores

Mileika Lasso

Un nuevo récord vuelve a imponer el mejor café del mundo, el Panamá Geisha, al registrar la inscripción un total de 177 compradores interesados en la puja y repuja para la subasta electrónica de este próximo 16 de julio. Los compradores aspiran a quedarse con los mejores lotes de los Geishas Lavados y con Procesos, Tradicionales Lavados y con Procesos, al igual que los Pacamaras.

La Asociación de Café Especial de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés) subastará 49 lotes que contienen 5,650 libras del café que alcanzó los mejores puntajes en la Cata Internacional The Best of Panama, confirmó Plinio Ruiz, presidente de la SCAP, que corresponden a 2,300 libras de Geishas Natural con Procesos, 1,900 libras de Geishas Lavados, 300 libras de Pacamaras, 950 libras de café Tradicional Natural y con Procesos, y 200 libras de Tradicionales Lavados.

La subasta electrónica iniciará a las 6:00 p.m. hora de Panamá con un precio base por libra de $20 para los lotes de Geisha y $10 para los lotes de café Tradicionales y Pacamaras.

La cantidad de compradores inscritos superó a la lista del 2018, donde solo se inscribieron 124 compradores. Sin embargo, este año participan compradores de 24 países, como: Inglaterra, Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Corea de Sur, Nueva Zelanda, Taiwán, Japón, Singapur, Hong Kong, Australia, Canadá, Suiza, Colombia, Filipinas, Indonesia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Suecia, Irlanda, Vietnam, Kuwait y España.

El éxito de los productores de café especial de Panamá se debe a que trabajan en equipo y comparten las experiencias que han resultados positivas y este año, el café que más puntaje logró, se le aplicó un proceso anaeróbico y luego, fue sometido a un proceso largo de secado, dando como resultado la altísima calidad y el puntaje más alto en las catas internacionales The Best of Panama.