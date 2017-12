Salario mínimo en Colombia aumenta un 5,9 % y queda en 262 dólares para 2018

EFE

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hoy un aumento del 5,9 % en el salario mínimo, que para el 2018 quedó en 781.242 pesos (unos 262 dólares) luego de llegar a un acuerdo entre los gremios, las centrales obreras y el Gobierno.



El incremento del salario mínimo, que es además la referencia para el pago de multas y otras sanciones en Colombia, corresponde a 43.525 pesos (unos 14,5 dólares) sobre los 737.717 pesos (unos 247,4 dólares) del salario vigente.



El mandatario anunció también un aumento del 6,1 % en el subsidio de transporte, que pasará de los 83.140 pesos (unos 27,8 dólares) este año a los 88.211 pesos (unos 29,5 dólares) en 2018.



"Va a beneficiar a más de 2,5 millones de trabajadores que devengan o dependen del salario mínimo (...) Esperemos que este incremento que concertamos mejore el consumo de los hogares colombianos porque esto también contribuye a mejorar la economía", dijo Santos en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.



El jefe de Estado valoró haber concertado el acuerdo con los presidentes de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez Esguerra, y de la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), John Jairo Díaz.



"El talante de mi Gobierno siempre ha sido el de buscar acuerdos, nuestro objetivo es encontrar siempre una solución justa y a la vez responsable, sobre todo en este tema del salario mínimo", afirmó el mandatario.



Sin embargo, en la reunión no participó el sindicato más grande del país, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), cuyo presidente, Luis Alejandro Pedraza, dijo a Caracol Radio que rechazan la decisión y la demandarán.



"No fue en una reunión de concertación en la que se hizo el acuerdo, fue con dos centrales sindicales y el Gobierno mismo. Nos parece que eso es muy grave y por lo mismo estamos considerando el tema legal para demandar esa decisión, que es absolutamente desconcertante para nosotros", manifestó.



El pasado 19 de diciembre, Santos manifestó la voluntad del Gobierno para que los sindicatos y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) alcanzaran un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para que no fuera establecido por decreto.



Entre los parámetros económicos fijados para la negociación del mínimo está el Índice del Precio al Consumidor (IPC) del 2017 y su proyección para 2018, así como el Producto Interno Bruto (PIB) del presente año y sus perspectivas para el siguiente.